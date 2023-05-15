بعد فرز 97.87%.. أردوغان يصل إلى 49.35% في مقابل 44.98% لـ كليتشدار

أفادت وكالة الأنباء التركية الرسمية "الأناضول"، اليوم الأثنين، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حصل على 49.35% حتى الآن في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التركية، بينما حصل منافسة كمال كليتشدار أوغلو على 44.98% ، وذلك بعد فرز 97.87% من الأصوات الانتخابية.

ومن جانبه، قال أردوغان: "نرى أن تحالف الجمهور حقق الفوز في الانتخابات البرلمانية"، لافتا إلى أننا نتوقع زيادة الأصوات التي انتخبتنا مع إعلان النتائج الرسمية.

وأضاف أردوغان، أن نتائج الانتخابات البرلمانية تظهر أن تحالفنا حائز على أغلبية الأصوات، متابعا: "علينا أن نتابع عمليات فرز أصوات الناخبين في الخارج فهي لم تحتسب حتى اللحظة".

وأكد الرئيس التركي: "تحالُفنا قطع وعودا في الحملات الانتخابية بالوحدة والقوة والثبات وهو ما تحقق"، مشيرا إلى أننا مستعدون لجولة ثانية لكننا نعتقد أننا سنفوز في الجولة الأولى.