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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تقدم أردوغان.. رئيس لجنة الانتخابات التركية يعلن النتائج الأولية للانتخابات

رئيس اللجنة العليا
رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا

أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، أحمد ينار، اليوم الإثنين، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتقدم بنسبة 49.49% من الأصوات وفقا لإحصاء جزئي.

وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية في تصريحات له، إن كليتشدار أوغلو يحصل على 44.79% بعد فرز 91.93% من الأصوات في انتخابات الرئاسة.

ومن جانبه، قال أردوغان: "نرى أن تحالف الجمهور حقق الفوز في الانتخابات البرلمانية"، لافتا إلى أننا نتوقع زيادة الأصوات التي انتخبتنا مع إعلان النتائج الرسمية.

وأضاف أردوغان، أن نتائج الانتخابات البرلمانية تظهر أن تحالفنا حائز على أغلبية الأصوات، متابعا: "علينا أن نتابع عمليات فرز أصوات الناخبين في الخارج فهي لم تحتسب حتى اللحظة".

وأكد الرئيس التركي: "تحالُفنا قطع وعودا في الحملات الانتخابية بالوحدة والقوة والثبات وهو ما تحقق"، مشيرا إلى أننا مستعدون لجولة ثانية لكننا نعتقد أننا سنفوز في الجولة الأولى.

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