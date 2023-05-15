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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أردوغان: فزنا بالانتخابات البرلمانية وسأخدم تركيا 5 سنوات أخرى

الرئيس التركي
الرئيس التركي

ألقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأثنين، كلمة أمام مناصريه من شرفة مقر حزب العدالة والتنمية في أنقرة، وذلك قبيل نتهاء فرز الأصوات في الانتخابات الرئياسية والبرلمانية في تركيا.

وخلال كلمته، قال أردوغان: "نرى أن تحالف الجمهور حقق الفوز في الانتخابات البرلمانية"، لافتا إلى أننا نتوقع زيادة الأصوات التي انتخبتنا مع إعلان النتائج الرسمية.

وأضاف أردوغان، أن نتائج الانتخابات البرلمانية تظهر أن تحالفنا حائز على أغلبية الأصوات، متابعا: "علينا أن نتابع عمليات فرز أصوات الناخبين في الخارج فهي لم تحتسب حتى اللحظة".

وأكد الرئيس التركي: "تحالُفنا قطع وعودا في الحملات الانتخابية بالوحدة والقوة والثبات وهو ما تحقق"، مشيرا إلى أننا مستعدون لجولة ثانية لكننا نعتقد أننا سنفوز في الجولة الأولى.

وعن الانتخابات الرئاسية، قال أردوغان: " أعتقد أنني سأفوز بولاية رئاسية جديدة وخدمة تركيا 5 سنوات أخرى"، لافتا إلى أن الناخبون الذين صوتوا لصالح تحالفنا في البرلمان سيقفون إلى جانب الاستقرار في الانتخابات الرئاسية.

وتابع: "أجدد التأكيد لأعضاء تحالفنا وللشعب التركي بأننا سنعمل على تحقيق آمال الشعب ولن يتمكن أحد من عرقلتنا".

كما أشار الرئيس التركي خلال كلمته من مقر حزب العدالة والتنمية في أنقرة: "لم ندخل في حلف إلى جانب الإرهاب والإرهابيين"، مضيفا: "نحن لا نأخذ أية تعليمات إلا من شعبنا، والأغلبية أيدتنا في هذه الانتخابات".

وأضاف أردوغان، أنه اعتباراً من صباح الغد سنبدأ العمل للمرحلة المقبلة لكسب قلوب شعبنا وبناء تركيا قوية.

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