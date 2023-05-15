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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مرحبا بها.. أردوغان يعلن استعداده إجراء جولة ثانية من الانتخابات التركية

رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان

ألقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، كلمة أمام مناصريه من شرفة مقر حزب العدالة والتنمية في أنقرة، وذلك قبيل نتهاء فرز الأصوات في الانتخابات الرئياسية والبرلمانية في تركيا.

 

وأشار أردوغان خلال كلمته، أنه تجاتوز تصومة في الانتخابات بأكثر من مليونين و600 ألف صوت، مضيفا: "مهما كانت نتيجة الانتخابات فأنا أتوجه بالشكر إلى 56 مليون مواطن تركي بصرف النظر عن اختياراتهم".

 

وأوضح الرئيس التركي أنه لا يعلم بعد إن كانت هناك جولة ثانية في الانتخابات، لافتا إلى أن حسب نظام الفوز في الانتخابات في تركيا ما زلنا لا نعرف ما إذا كان السباق قد حسم أم ليس بعد.

 

وأكد أردوغان لمناصرية، أنه سيتم تجاوز الانتخابات من المرحلة الأولى بعد فرز أصوات الخارج، قائلا: " واثقون من الفوز في الانتخابات من الجولة الأولى بعد استكمال فرز أصوات الخارج".

 

وأضاف ردوغان: "إذا كان قرار الشعب إجراء جولة ثانية فذلك مرحب به"، داعيا كل المراقبين والمسؤولين إلى الإبقاء على اليقظة حتى انتهاء فرز كل الأصوات.

 

وردا على تهمة منافسة كمال كيليشدار أغلوا، قال أردوغان: "لا نقبل التشكيك والشبهات في الجولة الحالية من الانتخابات".

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