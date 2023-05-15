أردوغان: نسبة المشاركة بالانتخابات التركية هي الأكبر في تاريخنا السياسي

ألقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأثنين، كلمة أمام مناصريه من شرفة مقر حزب العدالة والتنمية في أنقرة، وذلك قبيل نتهاء فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا.

وقال أردوغان، إن الشعب التركي يستحق أكبر شكر في هذه الانتخابات، لافتا إلى أن الشعب التركي رسم مستقبل البلاد وحدد خارطتها وتمسكوا بالديمقراطية من خلال الإقبال على مراكز التصويت.

وأشار الرئيس التركي إلى أن تركيا هي الفائزة في هذه الانتخابات أيا كانت النتيجة، مضيفا أن الشعب التركي يستحق أكبر شكر لذهابه إلى صناديق الاقتراع لتحديد مستقبل البلاد.

وأوضح أردوغان خلال كلمته، أن نسبة المشاركة في الانتخابات لا مثيل لها في العالم، وهي الأكبر في تاريخنا السياسي، متمنيا مرور الانتخابات بسلاسة دون أي ظروف مؤسفة.

وأكد أردوغان أن الشعب التركي قرر قراره وقال كلمته ويجب احترام ذلك.