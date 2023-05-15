حملة إشغالات ومرافق مكبرة جنوب الأقصر

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت جنوب الأقصر برئاسة العميد عادل شرشر حملة مرافق مكبرة ، بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق بقيادة النقيب محمد فتحي رئيس وحدة مرافق مركز ارمنت ، وشملت الحملة مدينتى ارمنت الوابورات و أرمنت الحيط.





واستهدفت الحملة شارع الشبان المسلمين وميدان المسجد العتيق وشوارع التحرير ومسجد الرحمن والشهيد عبد الرحمن وأبو حطب بمدينة أرمنت الوابورات، كما استهدفت بمدينة أرمنت الحيط شارع المطحن ومدخل أرمنت الحيط الرئيسى وشارع الزلفي وميدان السوق وشارع الآثار.

وأسفرت الحملة عن ضبط وتحرير عددا من المحاضر وهى عدد (٨)محاضر اشغال طريق، و(٣) محاضر بائع متجول ،و(٣) محاضر نظافة عامة،و(٢٧) محضر إزالة إدارية بالإضافة إلى عدد ١٥ ضبطية ، وتمت إزالة جميع الإشغالات والتعديات.

شارك فى الحملة نائب رئيس المركز و مدير المتابعة و مدير المرافق ومسئول الإشغالات بالمركز .

ومن جانبه أكد العميد عادل شرشر على استمرار تلك الحملات بصفة مستمرة لإزالة الاشغالات والتعديات ومنع عودتها مرة أخرى.

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة لرفع الاشغالات والتعديات وتشديد الحملات الرقابية والتفتيشية لضبط المخالفين ،ومراجعة إلتزام المحال العامة بقانون أشغال الطريق وتحقيق الانضباط بالشارع بكافة مراكز ومدن المحافظة.