أخبار السيارات| جاك الصينية تطرح موديلات 2023 بأسعار جديدة.. مواصفات هيونداي i20 الهاتشباك بعد الكشف عنها رسميًا

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :

يضم السوق المصري للسيارات الجديدة جميع طرازات السيارات الحديثة موديل 2023، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين، وتوفير جميع الإصدارات أمامهم لاختيار السيارة الأنسب لهم ولدخلهم الشهري، ومن ضمن تلك السيارات سيتروين C3 اير كروس التي تقدم من قبل الصانع الفرنسي، وتنتمي سيتروين C3 اير كروس الي فئة السيارات الكروس أوفر ، التي تمتاز بمحركها القوي وتصميمها الشبابي.

زيادة أسعار السيارات الجديدة عالميًا خلال الفترة الماضية، ويعود ذلك إلى عدة أسباب أهمها عدم استقرار سعر الدولار، بالإضافة الي عدم توافر بعض قطع السيارات التي تدخل في الصناعة .

ارتفعت أسعار السيارات الجديدة موديل 2022 بشكل كبير، ويرجع ذلك الي الأزمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات العالمي ومنها عدم استقرار سعر صرف الدولار، بالإضافة الي عدم توافر الرقائق الإلكترونية التي تدخل في صناعة السيارات.

وتيرة زيادات أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 في تسارع مستمر، ولا يعرف أحد متي ستتوقف زيادات الأسعار الجديدة ويستقر سوق السيارات على أسعار ثابتة بدون زيادات، بالإضافة إلي أن قطاع صناعة السيارات عالميا يشهد العديد من الأزمات التي عصفت به منها، عدم توافر الشرائح الإلكترونية التي تدخل في صناعة السيارات الجديدة.

كشفت شركة هيونداي الكورية المتخصصة في صناعة وتطوير السيارات عن طرازها الجديد هيونداي i20، وتأتي سيارة هيونداي i20 الجديدة بتعزيزات رياضية جديدة، وتقنيات اتصال متطورة، كما تنتمي سيارة هيونداي i20 إلي فئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم..

جميع مصنعي السيارات الآن اتجهوا إلي تحويل سيارتهم للعمل بالكهرباء أو الطاقة الشمسية وغيرها من الطاقات المتجددة، وذلك من أجل التخلي عن عمل السيارات بالوقود الأحفوري، الذى ينتج من احتراقه مواد سامة من شأنها الضرر والتأثر علي صحة الانسان.

تنتمي سيارة بورشه 718 سبايدر RS موديل 2024 الي فئة السيارات الكوبيه ذات البابين، وهي سيارة رياضية جديدة تقدم من قبل شركة بورشه الألمانية، وتظهر سيارة بورشه 718 سبايدر RS بمحرك بورشه 911 GT3 2023 .

كشفت شركة هيونداي الكورية عن سياراتها الجديدة هيونداي كونا إلكتريك موديل 2024، وتنتمي هيونداي كونا إلكتريك إلي فئة السيارات الكروس أوفر ، حيث انه تم مشاهدة الكروس أوفر من قبل مصورين التجسس وهي في الاختبارات النهائية، وحتي الأن لم تصل سيارة هيونداي كونا إلكتريك الي الوكلاء والموزعين .