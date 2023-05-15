جاك الصينية تطرح موديلات 2023 بأسعار جديدة| صور

ارتفعت أسعار السيارات الجديدة موديل 2022 بشكل كبير، ويرجع ذلك الي الأزمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات العالمي ومنها عدم استقرار سعر صرف الدولار، بالإضافة الي عدم توافر الرقائق الإلكترونية التي تدخل في صناعة السيارات.

ارتفعت أسعار جميع طرازات السيارات التي تقدم من قبل الصانع الياباني والألماني والصيني ، ومن السيارات التي ارتفع سعرها خلال هذه الفتر جاك الصينية موديل 2022، حيث أعلن وكيل سيارات جاك في مصر عن ارتفاع أسعار 3 إصدارات من سياراته موديل 2022 بقيمة تصل الي 50 ألف جنيه:

1- جاك JS3

تخرج سيارة جاك JS3 عزم أقصي للدوران 150 نيوتن/متر، وبها علبة تروس أوتوماتيك من فئة CVT، ويصل سعة محركها الي 1600 سي سي، وتنتج قوة 118 حصان، وتصل سرعة سيارة جاك JS3 الصينية القصوى الي 180 كم/ٍاعة، وتحتاج الي 6.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة.

سيارة جاك JS3 موديل 2022

تباع سيارة جاك JS3 موديل 2022 فئة سمارت بـ 679.900 ألف جنيه، بدلاً من 629.900 ألف جنيه، بزيادة قدرت بـ 50 ألف جنيه.

2- جاك JS4

تصل سرعة سيارة جاك JS4 القصوى الي 170 كم/ساعة، وتنتج قوة 147 حصان، ويصل سعة خزان وقودها الي 50 لتر، وتخرج عزم أقصي للدوران 210 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها ناقل حركة من فئة CVT.

جاك JS4 موديل 2022

- تباع أول فئة من سيارة جاك JS4 موديل 2022 ديلوكس بسعر 759.900 ألف جنيه، بدلاً من 709.900 ألف جنيه، بزيادة 50 ألف جنيه.

تباع ثاني فئة من سيارة جاك JS4 موديل 2022 ألتيمايت بسعر 809.900 ألف جنيه، بدلاً من 759.900 ألف جنيه، بزيادة 50 ألف جنيه .

3- جاك J7

تنتمي سيارة جاك J7 الي فئة السيارات السيدان، وتملك محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج جاك J7 عزم أقصي للدوران 210 نيوتن/متر، وتنتج قوة 150 حصان، وبها علبة تروس من فئة CVT، وتخرج عزم دوران يصل الي 210 نيوتن/متر، ويصل سعة خزان وقودها الي 55 لتر.

جاك J7 موديل 2022

الفئة الأولي من سيارة جاك J7 موديل 2022 ديلوكس تباع بسعر 769.900 ألف جنيه، بدلاً من 719.900 ألف جنيه، بزيادة 50 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة جاك J7 موديل 2022 ألتيمايت تباع بسعر 799.900 ألف جنيه، بدلاً من 749.900 ألف جنيه، بزيادة 50 ألف جنيه.