SUV زيرو بـ 600 ألف جنيه.. جاك S4| صور

يتوافر داخل السوق المصري للسيارات العديد من أنواع السيارات المختلفة بمختلف فئاتها منها الـ SUV والسيدان، والهاتشباك، وتختلف صناعات تلك السيارات ولكن تتميز الإصدارات الصينية باحتوائها علي الكثير من المميزات التكنلوجية الحديثة ووسائل أمان متقدمة تتماشي مع فئتها السعرية ومن تلك الطرازات سيارة جاك JS4 موديل 2022، وتنتمي جاك JS4 الي فئة السيارات الـ SUV العائلية .

سيارة جاك S4 موديل 2022

أبعاد جاك S4

تأتي سيارة جاك S4 موديل 2022 في سوق السيارات المصري بطول 4410 مم، وعرض 1800مم، وارتفاع 1660 مم، وقاعدة عجلات 2620 مم.

سيارة جاك S4 موديل 2022

محرك جاك S4

تمتلك سيارة جاك S4 موديل 2022 محرك 4 أسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيك من فئة CVT، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 170 كم/ساعة، وتنتج 147 حصان، وعزم دوران 210 نيوتن/متر.

سيارة جاك S4 موديل 2022

مقصورة جاك S4

زوت مقصورة سيارة جاك S4 موديل 2022 بالعديد من التجهيزات منها، قفل أبواب السيارة باللمس، وفرش مقاعد من الجلد، ونظام ذكى لركن السيارة، وفتحة سقف، وباور ستيرنج، وتكيف أوتوماتيك ثنائي المناطق، وشاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وكراسي كهربائية، وقفل مركزي للأبواب، وإنذار ضد السرقة، وزر تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة، وزجاج كهربائي، ومدخل USB، وبلوتوث، وتحكم من خلال عجلة القيادة، وAUX، ووسائد هوائية، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وحساسات للاصطفاف، وESP، ووسائد هوائية جانبية، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD.

سيارة جاك S4 موديل 2022

سعر سيارة جاك S4 موديل 2022

يصل سعر الفئة الأولي من سيارة جاك S4 موديل 2022 في سوق السيارات المصري الي 600 ألف جنيه .