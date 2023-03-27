عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث أسعار جاك J7 الجديدة في مصر .. صور

جاك J7
جاك J7

ارتفعت خلال الساعات القليلة الماضية القائمة السعرية الخاصة بسيارات شركة جاك الصينية المطروحة داخل السوق المصري، ومنها النسخة J7 الجديدة، والتي تنتمي إلى فئة السيدان، حيث شهدت زيادة قدرها 110 الف جنيه، شملت جميع الفئات المقدمة محليًا.

هاي كوبي مازيراتي.. سعر جاك j7 الصينية في مصر

جاك ترفع أسعار 3 سيارات لأول مرة في 2023| صور

وفي هذا الاطار يقدم موقع "صدى البلد" احدث اسعار السيارة جاك J7 الجديدة في مصر وابرز المواصفات الفنية

 جاك J7

الابعاد الخارجية للسيارة جاك J7

 

  • الطول الكلي 4772 مم.
  • العرض الكلي 1820 مم.
  • الارتفاع الكلي 1492 مم.
  • قاعدة عجلات 2760 مم.
  • سعة تخزين خلفية 540 لتر.
 جاك J7

القدرات الفنية لسيارة جاك J7

 

  • محرك 4 سلندر "تيربو".
  • سعة 1500 سي سي.
  • قوة اجمالية 150 حصانا.
  • عزم اقصى للدوران 210 نيوتن/متر.
  • ناقل حركة أوتوماتيك.
  • CVT.
  • جر امامي.
 جاك J7

تجهيزات السيارة جاك J7

 

تضم السيارة جاك J7 حساسات ركن، وكاميرا خلفية و 360 درجة، بالاضافة إلى مرايات جانبية كهربائية، ونظام صوتي بين 6 و 8 مكبرات، شاشة تصل لـ 10.4 بوصة، مكيف هواء أوتوماتيك، فتحة سقف، مقود حركة متعدد الوظائف، مثبت سرعة، نوافذ كهربائية، زر تشغيل وايقاف المحرك.

 جاك J7

وتوجد ايضا بالسيارة جاك J7 عدة تجهيزات منها، نظام مراقبة النقاط العمياء، ومستشعرات حركة امامية، بالاضافة إلى تجهيزات قياسية تتضمن أنظمة مساعدة للفرامل عند خوض المرتفعات والمنحدرات، ونظام الثبات الإلكتروني، وفرامل ABS و EBD، إلى جانب منظومة الوسائد الهوائية الامامية والجانبية.

 جاك J7

الاسعار الجديدة للسيارة جاك J7 في مصر 

 

الفئة الاولى DELUXE موديل 2022 بسعر 719.900 جنيه.

الفئة الثانية ULTIMATE موديل 2022 بسعر 749.900 جنيه.

 جاك J7
جاك جاك J7 أسعار السيارة جاك J7 احدث اسعار السيارة جاك J7 السيارة جاك J7 الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العملية فتحت.. تعاطف الجمهور مع محمد فؤاد بعد مقلب رامز جلال

الهدوء الذي يسبق العاصفة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن الطقس

أول تعليق من الأهلي علي خسارة الزمالك من البنك الأهلي

لو بتاكل بلح باللبن طول شهر رمضان .. هذه تكون النتيجة 

واخدة حقنة عشان تبيض لونها| فنانة شهيرة تفضح ياسمين عز

أخبار الأهلي| الخطيب ينهي صفقة جديدة.. ونفاد تذاكر أفريقيا.. و«كاف» يصدم الهلال

3 ظواهر جوية| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الغد.. تفاصيل

بعد الأمطار الرعدية.. مفاجأة من الأرصاد بشأن طقس اليوم 5 رمضان

موضوعات متعلقة

أرخص سيارة أوتوماتيك زيرو تقدمها رينو في مصر .. صور

سعر BMW X4 موديل 2023 في مصر.. صور

سباق مميز بين أقوى السيارات الخارقة .. شاهد النتيجة

بعد انتهاء الشتاء .. أسباب تعطل تكييف سيارتك

الأسعار الجديدة لـ 5 سيارات في مارس 2023 .. صور

تخفيض 70 % في سعر كيا سبورتاج الجديدة 2023 .. تفاصيل

بالأسعار .. أرخص 5 سيارات زيرو في مصر |صور

10 لوحات معدنية مميزة في مصر والأغلى بمبلغ لن تصدقه

ترشيحاتنا

كأنهم بنيان مرصوص.. لحظات إيمانية من صلاة الفجر بالحرم المكي| فيديو

وحيدة تنهشها الأمراض.. ناجية من تحطم طائرة تعيش في غابة مهجورة| تفاصيل

القدر يحقق أمنية معتمرة مصرية| تمنت الوفاة والدفن في مكة المكرمة.. فيديو

حتى للصيد.. الداخلية السعودية تصدر بيان بشأن اقتناء الأسلحة النارية

أحدث أسعار جاك J7 الجديدة في مصر .. صور

جدول العبادات في رمضان .. 7 أعمال لاستغلال الشهر بأفضل طريقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجيم في رمضان ينقص 20 كيلو .. مجرب وسريع

منذ 2005.. سيدة تحصل على رخصة القيادة بعد 960 محاولة

كادت تبتلعه.. لحظة نجاة عامل سفينة بأعجوبة من أمواج مرعبة| شاهد

معلومات مثيرة تكشفها دراسة جديدة تأثير القهوة

فيديو

وزير الرياضة يحسم الجدل بشأن عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك بعد خروجه من السجن «فيديوجراف»

رسالة تحذير من أشهر عالم زلازل في تركيا .. ومطالب بنقل سكان إسطنبول فورًا «فيديوجراف»

محمد رجب عملها بلوك ولوسي قالتلها مبحبكيش.. تفاصيل حياة مي سليم الخاصة.. فيديوجراف

رد صادم من مى عمر على تعاونها مع غادة عبد الرازق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. رمضان كريم

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: تفضيل رمضان عن سائر الشهور

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

اﻟﻤﺰﻳﺪ