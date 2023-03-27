أحدث أسعار جاك J7 الجديدة في مصر .. صور

ارتفعت خلال الساعات القليلة الماضية القائمة السعرية الخاصة بسيارات شركة جاك الصينية المطروحة داخل السوق المصري، ومنها النسخة J7 الجديدة، والتي تنتمي إلى فئة السيدان، حيث شهدت زيادة قدرها 110 الف جنيه، شملت جميع الفئات المقدمة محليًا.

وفي هذا الاطار يقدم موقع "صدى البلد" احدث اسعار السيارة جاك J7 الجديدة في مصر وابرز المواصفات الفنية

جاك J7

الابعاد الخارجية للسيارة جاك J7

الطول الكلي 4772 مم.

العرض الكلي 1820 مم.

الارتفاع الكلي 1492 مم.

قاعدة عجلات 2760 مم.

سعة تخزين خلفية 540 لتر.

جاك J7

القدرات الفنية لسيارة جاك J7

محرك 4 سلندر "تيربو".

سعة 1500 سي سي.

قوة اجمالية 150 حصانا.

عزم اقصى للدوران 210 نيوتن/متر.

ناقل حركة أوتوماتيك.

CVT.

جر امامي.

جاك J7

تجهيزات السيارة جاك J7

تضم السيارة جاك J7 حساسات ركن، وكاميرا خلفية و 360 درجة، بالاضافة إلى مرايات جانبية كهربائية، ونظام صوتي بين 6 و 8 مكبرات، شاشة تصل لـ 10.4 بوصة، مكيف هواء أوتوماتيك، فتحة سقف، مقود حركة متعدد الوظائف، مثبت سرعة، نوافذ كهربائية، زر تشغيل وايقاف المحرك.

جاك J7

وتوجد ايضا بالسيارة جاك J7 عدة تجهيزات منها، نظام مراقبة النقاط العمياء، ومستشعرات حركة امامية، بالاضافة إلى تجهيزات قياسية تتضمن أنظمة مساعدة للفرامل عند خوض المرتفعات والمنحدرات، ونظام الثبات الإلكتروني، وفرامل ABS و EBD، إلى جانب منظومة الوسائد الهوائية الامامية والجانبية.

جاك J7

الاسعار الجديدة للسيارة جاك J7 في مصر

الفئة الاولى DELUXE موديل 2022 بسعر 719.900 جنيه.

الفئة الثانية ULTIMATE موديل 2022 بسعر 749.900 جنيه.