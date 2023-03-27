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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار جاك JS4 الجديدة فى مصر

السيارة جاك JS4  موديل
السيارة جاك JS4  موديل 2022

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية جاك في مصر عن زيادات أسعار طراز JS4  موديل 2022 خلال شهر مارس الجاري.

السيارة جاك JS4  موديل 2022

أوضح وكيل جاك ، أن السيارة JS4  موديل 2022 ، تأتى ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـ SUV، وتم زيادة سعرها 110 ألف جنيه .

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ومن المعروف ان السيارة جاك JS4  موديل 2022 ، تستمد قوتها من خلال محرك 4 أسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيك من فئة CVT، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 170 كم/ساعة، وتنتج 147 حصان، وعزم دوران 210 نيوتن/متر.

 

و تأتي الابعاد الخارجية للسيارة جاك JS4  موديل 2022 ، بطول 4410 مم، وعرض 1800مم، وارتفاع 1660 مم، وقاعدة عجلات 2620 مم.

السيارة جاك JS4  موديل 2022

وتحتوى السيارة جاك JS4  موديل 2022، على باور ستيرنج، وتكيف أوتوماتيك ثنائي المناطق، وشاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وكراسي كهربائية، وقفل مركزي للأبواب، وإنذار ضد السرقة، وزر تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة، وزجاج كهربائي، قفل أبواب السيارة باللمس، وفرش مقاعد من الجلد، ونظام ذكى لركن السيارة، وفتحة سقف .

 

كما تضم السيارة جاك JS4  موديل 2022 ، على عدد من وسائل الامان من بينها وسائد هوائية، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وحساسات للاصطفاف، وESP، ووسائد هوائية جانبية، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD.

السيارة جاك JS4  موديل 2022

اما عن أسعار جاك JS4 الجديدة بعد الزيادات

- أول فئة ديلوكس بسعر 709.900 ألف جنيه بدلاً من 599.900 ألف جنيه 

- ثاني فئة ألتيمايت بسعر 759.900 ألف جنيه بدلاً من 649.900 ألف جنيه 

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