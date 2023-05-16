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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| تفاصيل فتح باب التقدم للنداء السادس لبرنامج التعاون المصري الصيني.. تعليمات مهمة من ألسن عين شمس للطلاب بشأن امتحانات الترم الثاني 2023

اخبار التعليم
اخبار التعليم

 

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من أخبار التعليم المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

المعهد القومي لعلوم الليزر جامعة القاهرة يعقد مؤتمرها السنوي 24 مايو
ينظم المعهد القومي لعلوم الليزر جامعة القاهرة المؤتمر العلمي السنوي للمعهد للعام الجامعي ٢٠٢٢-٢٠٢٣ بعنوان "ملتقى الأفكار" الذي سيعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٤ مايو ٢٠٢٣ بالمعهد، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة الدكتور چالة العزب عميد المعهد.  

 

تعليمات هامة من ألسن عين شمس للطلاب بشأن امتحانات الترم الثاني 2023
وجهت كلية الألسن جامعة عين شمس، عدة تعليمات مهمة للطلاب بشأن امتحانات الترم الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023، مشيرة إلى أن الامتحانات سوف تعقد وسط إجراءات احترازية مشددة ووقائية، حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

 

التعليم العالي توضح تفاصيل فتح باب التقدم للنداء السادس لبرنامج التعاون المصري الصيني
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح باب التقدم للنداء السادس لبرنامج التعاون المصري الصيني واوضحت عدد من التفاصيل حول النداء :

 

اليوم .. جامعة حلوان تطلق برنامج تدريبي عن الاحصاء التحليلي
تواصل  جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي  لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك  بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

 

اليوم..انطلاق انتخابات اختيار ممثل بجامعة عين شمس في مجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين

تعقد انتخابات اختيار ممثل عن جامعة عين شمس في عضوية مجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية من غير اعضاء هيئة التدريس وقد تقرر موعد الانتخابات اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٥/١٦

 

اثار القاهرة : امتحانات الدراسات العليا 27 مايو
أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات طلاب الدراسات العليا للعام الجامعى ٢٠٢٣-٢٠٢٢.

 

اخبار التعليم موجزا لأحدث أخبار التعليم المعهد القومي لعلوم الليزر جامعة القاهرة تعليمات هامة من ألسن عين شمس امتحانات الترم الثاني 2023 التعليم العالي

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