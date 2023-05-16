تعليمات مهمة من ألسن عين شمس للطلاب بشأن امتحانات الترم الثاني 2023

وجهت كلية الألسن جامعة عين شمس، عدة تعليمات مهمة للطلاب بشأن امتحانات الترم الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023، مشيرة إلى أن الامتحانات سوف تعقد وسط إجراءات احترازية مشددة ووقائية، حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وقالت كلية الألسن بجامعة عين شمس عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن الامتحانات ستجرى حضوريًا، حيث جاءت التعليمات لجميع الطلاب على النحو التالي:

- يجب على الطالب ضرورة الحضور قبل موعد الامتحان بنصف ساعة على الأقل.

- لن يسمح لأي طالب بدخول اللجنة بعد الامتحان.

- لن يسمح بدخول اللجنة إلا بعد التأكد من شخصية الطالب من خلال بطاقة الرقم القومي

- آخر موعد لتقديم الأعذار عن دخول الامتحان هو خلال 15 يومًا من تاريخ انتهاء الامتحانات.

- التأكد من إحضار الأدوات اللازمة للامتحان ولن يمسح بتداولها مع طالب آخر.

- على الطالب الانتهاء من متطلب محو الأمية في الكليات المعنية في هذا الأمر حتى يتسنى الحصول على أوراق التخرج.

- ممنوع نهائيًا وجود الهاتف المحمول أو أي أداة اتصال أو غيرها قد تستخدم في الغش.

- ضرورة الهدوء والنظام والالتزام بتعليمات المراقب ورئيس اللجنة في الدخول والخروج وأثناء الامتحان.

- في حالة المرض يجب الإبلاغ فورًا، وفي حالة عدم اتباع القواعد الخاصة بالأعذار تقع المسئولية على الطالب في حالة عدم قبول العذر.

وكان قد نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس، ندوة بعنوان "دور الشباب في مواجهة تغير المناخ"، ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي للبيئة، تحت رعاية الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف الدكتورة يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور أ.عبد الجواد أبو كب ،رئيس مجلس أمناء مؤسسة الاعلام و التحول الرقمي و مؤسس بوابة روزاليوسف و الدكتورة لمياء محمود، ممثل الاتحاد العربي للإعلام السياحي حيث أدار الندوة دكتور عاطف بهجات، عضو لجنة البيئة.

استعرض أ.عبد الجواد أبو كب خلال الندوة ، مخاطر التغيرات المناخية خاصة مخاطر غرق المدن الساحلية مع التأكيد على الاجراءات التى اتخذتها الدولة لمواجهة مثل هذه المخاطر حفاظا على البيئة.