عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليمات مهمة من ألسن عين شمس للطلاب بشأن امتحانات الترم الثاني 2023

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

وجهت كلية الألسن جامعة عين شمس، عدة تعليمات مهمة للطلاب بشأن امتحانات الترم الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023، مشيرة إلى أن الامتحانات سوف تعقد وسط إجراءات احترازية مشددة ووقائية، حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

txt

آخر موعد للتقدم بجائزة الأمير ماهيدول التايلاندي 2023.. تفاصيل

txt

تفاصيل جائزة المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري للعام 2024

وقالت كلية الألسن بجامعة عين شمس عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن الامتحانات ستجرى حضوريًا، حيث جاءت التعليمات لجميع الطلاب على النحو التالي:

- يجب على الطالب ضرورة الحضور قبل موعد الامتحان بنصف ساعة على الأقل.

- لن يسمح لأي طالب بدخول اللجنة بعد الامتحان.

- لن يسمح بدخول اللجنة إلا بعد التأكد من شخصية الطالب من خلال بطاقة الرقم القومي

- آخر موعد لتقديم الأعذار عن دخول الامتحان هو خلال 15 يومًا من تاريخ انتهاء الامتحانات.

- التأكد من إحضار الأدوات اللازمة للامتحان ولن يمسح بتداولها مع طالب آخر.

- على الطالب الانتهاء من متطلب محو الأمية في الكليات المعنية في هذا الأمر حتى يتسنى الحصول على أوراق التخرج.

- ممنوع نهائيًا وجود الهاتف المحمول أو أي أداة اتصال أو غيرها قد تستخدم في الغش.

- ضرورة الهدوء والنظام والالتزام بتعليمات المراقب ورئيس اللجنة في الدخول والخروج وأثناء الامتحان.

- في حالة المرض يجب الإبلاغ فورًا، وفي حالة عدم اتباع القواعد الخاصة بالأعذار تقع المسئولية على الطالب في حالة عدم قبول العذر.

وكان قد نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس، ندوة بعنوان "دور الشباب في مواجهة تغير المناخ"، ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي للبيئة، تحت رعاية الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف الدكتورة يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور أ.عبد الجواد أبو كب ،رئيس مجلس أمناء مؤسسة الاعلام و التحول الرقمي و مؤسس بوابة روزاليوسف و الدكتورة لمياء محمود، ممثل الاتحاد العربي  للإعلام السياحي حيث أدار الندوة دكتور عاطف بهجات، عضو لجنة البيئة.

استعرض أ.عبد الجواد أبو كب خلال الندوة ، مخاطر التغيرات المناخية خاصة مخاطر غرق المدن الساحلية مع التأكيد على الاجراءات التى اتخذتها الدولة لمواجهة مثل هذه المخاطر حفاظا على البيئة.

كلية الألسن جامعة عين شمس امتحانات امتحانات الترم الثاني الطلاب اجراءات احترازية التعليمات محو الأمية Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري الآن.. شعبة الذهب تزف خبرا سارا للمصريين.. ومفاجأة عن سعر عيار21

أصغر سيارة فيات زيرو فى مصر.. بديلة ميني كوبر

مروان عطية يثير قلق جمهور الأهلي بهذا المنشور

| اشتري قبل الزيادة..انخفاض أسعار الذهب الآن ومفاجأة عيار 21

سعر مفاجأة لعيار21.. انخفاض تاريخي للذهب اليوم.. تفاصيل

هتجوز 10 لو الشرع يسمح ومين قال المنتحر لا يدخل الجنة.. قذائف ياسمين الخطيب

عم عثمان مات.. سبب وفاة الفنان النوبي محمد الأدنداني| تفاصيل الأشهر الأخيرة

بعد الشائعات.. أشرف زكي يكشف حالة عادل إمام الصحية

موضوعات متعلقة

حقوق عين شمس توجه تعليمات مهمة للطلاب بشأن مقرر القضايا المجتمعية

لطلاب الدراسات العليا.. تعرف على آخر موعد لغلق باب اعتماد خطط البحوث بحقوق عين شمس

خبير يوضح دور المراكز البحثية في إثراء المعرفة والبحث العلمي

خبير: مراكز البحث العلمي تعمل على تأهيل الكوادر البشرية وتعزيز القدرات العلمية

ترشيحاتنا

بمشاركة سوريا.. ملك الأردن: أثق في نجاح القمة العربية المقرر عقدها بجدة

تركيا.. استقالة مساعد رئيس حزب الشعب الجمهوري احتجاجا على نتائج الانتخابات

عشان حوارات البنات.. محل ملابس يضع شروطا ساخرة لعدم الاسترجاع

خسائر بالملايين.. القصة الكاملة لحريق معرض شباب بني سويف| وتعويضات عاجلة للمتضررين

دعاء الأرق .. إذا أويت إلى الفراش ردد 35 كلمة نبوية للنوم السريع

زفاف يتحول لمأتم.. شاحنة تدهس سيارات زفة بالأردن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زفاف يتحول لمأتم.. شاحنة تدهس سيارات زفة بالأردن

مزايا تكوين الأسرة

كامل العدد.. انطلاق دراما «شحاتين وحرامية» بمسرح قصر ثقافة العريش| صور

بعد صورة على موتوسيكل.. الشرطة تلاحق أميتاب باتشان

فيديو

هتجوز 10 لو الشرع يسمح ومين قال المنتحر لا يدخل الجنة.. قذائف ياسمين الخطيب

شاب ووالده يحاصران عريس المنيرة ويسقطاه ضحية بسبب البلياردو |شاهد

انتهكت المؤسسات الدينية.. قصة سيدة اعتلت منبر مسجد بدون حجاب في المغرب

تفاصيل وخطوات التقديم على أراضي الاستثمار التابعة للإسكان |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ