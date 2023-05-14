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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

تفاصيل جائزة المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري للعام 2024

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت اللجنة العليا لوقف جائزة المستشار الدكتور/ محمد شوقي الفنجري نظارة هيئة قضايا الدولة عن فتح باب الترشح لجائزة المستشار الدكتور/ محمد شوقي الفنجري للعام 2024.

وتتكون المسابقة من بحوث مقدمة في أحد الموضوعات التالية:
- التغيرات المناخية في ميزان الفقه الإسلامي.
- تجديد الخطاب الدعوي والإصلاحي في منهج الشيخ الشعراوي.

ويمنح الفائز جائزة تقديرية لا تقل عن 10 آلاف جنيه في أى من الموضوعات المذكورة ، ويمنح البحث الجيد غير الفائزة في أى من الموضوعين عالية جائزة تشجيعية لا تقل عن 5 آلاف جنيه ، وتقرر أن يكون آخر موعد للتقدم هو 31 يناير 2024


وقالت جامعة عين شمس في بيان سابق لها : للتواصل مع مكتب الجوائز بجامعة عين شمس لتقديم الدعم الفنى عبر البريد الإلكتروني:
[email protected] 
وللتقدم على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز يتم التعبئة للرابط
https://staff.asu.edu.eg/ar/award-apply 
https://www.asu.edu.eg/ar/6297/news 

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