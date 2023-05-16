اليوم.. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن الإحصاء التحليلي



تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.



وتقام اغلب هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم"، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية .



وكشف المركز بأنه يتم التسجيل و الاشتراك فى البرامج التدريبية الخاصة باعضاء هيئة التدريس عبر هذا الرابط :

https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.

و من هذه الدورات يقدم المركز اليوم برنامج تدريبي عن الاحصاء التحليلي بالجامعات

ويتم تنفيذ هذه البرامج تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

جدير بالذكر انه اعتمد الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان نتيجة الدفعة الأولى لاحتضان الشركات الناشئة التى اجتازت المعسكر التدريبي الأول لحاضنة جامعة حلوان التكنولوجية للأثاث المصري، والخاصة بقسم التصميم الداخلي والأثاث بكلية الفنون التطبيقية بالجامعة.

وذكر بيان صادر اليوم عن جامعة حلوان أن مشروع احتضان الشركات الناشئة ممول من برنامج "انطلاق" والذي يعد أحد أهم برامج أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بهدف تحويل هذه الأفكار إلى منتجات تجارية ذات قدرة تنافسية تحقيقا لأهداف الاقتصاد المعرفي، وهو الأمر الذي دفع الأكاديمية لاتخاذ قرارا بالاستثمار في 5 شركات ناشئة للعمل في الأثاث المصري الهوية، ومكملات التصميم الداخلي والأثاث، بتمويل مبدئى يصل إلى 200 ألف جنيه لكل شركة