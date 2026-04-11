مباحثات إسلام آباد بين واشنطن وطهران تبدء مرحلة المناقشات الفنية

أفادت وكالة تسنيم، أن مباحثات إسلام آباد بين واشنطن وطهران انتقلت إلى مرحلة المناقشات الفنية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام في باكستان بأن الأجواء بين الوفود المشاركة في المباحثات المنعقدة في إسلام آباد تتسم بالودّية والإيجابية، في مؤشر على وجود رغبة مشتركة لدفع الحوار قدمًا.



وأشارت التقارير إلى أن اللقاءات الجارية بين الوفدين الأمريكي و الإيراني تشهد نقاشات بنّاءة بين الأطراف، وسط توقعات بأن تُسهم هذه الأجواء في تهيئة الأرضية لتقريب وجهات النظر بشأن القضايا المطروحة.



تأتي هذه المباحثات في ظل تحركات دبلوماسية متسارعة لاحتواء التوترات الإقليمية، والدفع نحو حلول سياسية تضمن خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

