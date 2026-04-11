لمكايدة الهند.. باكستان تحرص على إظهار هذه الصورة خلال لقاء شريف بفانس

لمكايدة الهند، حرصت باكستان على إظهار صورة قائدها المؤسس محمد علي جناح في وسط الطاولة خلال لقاء رئيس وزراء باكستان شهباز شريف مع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس.

ويعد الأمر تعبيرًا عن رمزيًا عن مكانة المؤسس خاصة وظهور صورته في زيارة رفيعة يتابعها العالم، وبالطبع الهند الجارة اللدود لباكستان.

وجاء ذلك خلال لقاء مع وفد أمريكي برئاسة نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس قبل المفاوضات.

بدأت محادثات السلام لإنهاء الحرب المستمرة منذ ستة أسابيع في الشرق الأوسط في إسلام آباد، حسبما أفادت شبكة سي بي إس نقلاً عن مصادر.

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، يوم السبت، عن أمله في أن تُمهّد المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام آباد الطريق أمام سلام دائم في المنطقة.

وأفادت وكالة أنباء عزام بأن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني أعلن بدء عملية التفاوض باجتماع بين شهباز شريف والوفد الأمريكي، حيث ناقش الجانبان التطورات الإقليمية. وجاء هذا الاجتماع بالتزامن مع الاستعدادات الجارية لبدء محادثات مباشرة أو غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة.

ترأس نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس الوفد الأمريكي، ورافقه المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتاكوف وجاريد كوشنر.

كما ظهرت للجانب الإيراني الذي يقوده رئيس البرلمان قاليباف.



من الجانب الباكستاني، حضر الاجتماع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية إسحاق دار ووزير الداخلية سيد محسن رضا نقوي.



ورحب شهباز شريف بالتزام الجانبين بالانخراط البناء، مؤكداً أن إسلام آباد مستعدة لمواصلة دورها الميسر لدفع المحادثات والمساعدة في ضمان سلام دائم في المنطقة.



لعبت باكستان سابقاً دور الوسيط والميسر في العديد من العمليات الدبلوماسية الإقليمية، وهي تحاول تعزيز مكانتها في التطورات السياسية في جنوب آسيا وخارجها.



تُعقد هذه الاجتماعات في وقت لا تزال فيه التوترات في المنطقة مرتفعة، وتأمل الأطراف أن تصل المفاوضات إلى نتيجة إيجابية.