جنوب سيناء في ثوب العيد .. استعدادات أمنية مشددة وتهنئة رسمية للأقباط بعيد القيامة المجيد

تقدّم اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، بخالص التهنئة إلى الأنبا أبوللو، أسقف جنوب سيناء، وجميع الأقباط على أرض المحافظة، بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعيًا الله أن يُعيد هذه المناسبة على المصريين بالخير واليُمن والبركات، وأن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار والرخاء.

أكد المحافظ، في تصريحات اليوم، رفع درجات الاستعداد القصوى لتأمين الكنائس، بالتنسيق الكامل مع مديرية الأمن وإدارة المرور، حيث جرى نشر قوات أمنية بمحيط الكنائس، وتركيب بوابات إلكترونية لتفتيش المترددين، مع الدفع بعناصر أمنية نسائية لتفتيش السيدات، فضلًا عن غلق بعض الطرق المؤدية إلى الكنائس، وإجراء تحويلات مرورية لتيسير الحركة وضمان سلامة المواطنين.

وأشار إلى توجيه رؤساء المدن بمتابعة الكنائس بشكل مستمر، وتلبية جميع احتياجاتها، إلى جانب تقديم التهنئة للأخوة الأقباط، تأكيدًا على روح المحبة والتآخي التي تجمع أبناء الوطن.

ومن المقرر أن تنطلق، مساء اليوم السبت، صلوات قداس عيد القيامة المجيد بكنائس ، حيث يترأس الأنبا أبوللو القداس بكاتدرائية السمائيين، بينما يترأس القمص مينا سعد القداس بكنيسة موسى النبي ومار مرقس الرسول بمدينة طور سيناء، ويقود القمص أبانوب البراموسي، وكيل مطرانية جنوب سيناء، الصلوات بكنيستي مارجرجس الروماني ومارمينا العجايبي بمدينة رأس سدر.

وفي سياق متصل، وجّه المحافظ برفع درجات الاستعداد في جميع مدن المحافظة، تزامنًا مع احتفالات عيد الربيع، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقبال المواطنين والزائرين، وفتح الحدائق والمتنزهات العامة بالمجان، وتكثيف أعمال النظافة، ورفع كفاءة مستوى الخدمات، إلى جانب تنظيم الحركة المرورية بالشوارع والميادين الرئيسية؛ لتجنب التكدسات وتيسير حركة التنقل.

ويُعد عيد القيامة المجيد من أبرز المناسبات الدينية لدى الأقباط الأرثوذكس، ويأتي عقب انتهاء الصوم الكبير الذي يستمر لمدة 55 يومًا.