قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يجوز حبس الطفل احتياطيا؟.. اعرف نص القانون
جنوب سيناء في ثوب العيد .. استعدادات أمنية مشددة وتهنئة رسمية للأقباط بعيد القيامة المجيد
اسعار الذهب الان في مصر
صندوق الإدمان يسلم دفعة جديدة من منتجات المتعافين
مقترح برلماني بدعم عقود الإيجار طويلة الأجل لمواجهة أزمة ارتفاع السكن| تفاصيل
بشرى لـ صدى البلد : لا يوجد شيء اسمه الأعلى أجرًا أو مشاهدة بدون معايير
للنساء فقط.. عشبة غير متوقعة توازن الهرمونات وتعالج الأورام الليفية
شوط أول إيجابي بين برينتفورد وإيفرتون بالدوري الإنجليزي
مباحثات إسلام آباد بين واشنطن وطهران تبدء مرحلة المناقشات الفنية
البرلمان العراقي يختار نزار آميدي رئيسا للجمهورية
انقسام إسرائيلي بشأن تحقيق النصر على إيران
موعد شم النسيم 2026 في مصر وقائمة الإجازات الرسمية الكاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

للنساء فقط.. عشبة غير متوقعة توازن الهرمونات وتعالج الأورام الليفية

الهبات الساخنة
الهبات الساخنة
اسماء محمد

تعاني النساء من مشاكل صحية متعددة خاصة فيما يتعلق بأمراض الجهاز التناسلي واضطراب الهرمونات والأورام الليفية والهبات الساخنة وغيرها، وهناك بعض المواد الطبيعية التي تساعد في علاج بعض هذه المشكلات وفي مقدمتها زيت الزعتر.

وذكر موقع draxe علاقة زيت الزعتر بتوازن الهرمونات وتحسين صحة النساء.

موازنة الهرمونات

يُعرف زيت الزعتر العطري بتأثيراته المتوازنة لهرمون البروجسترون، حيث يُفيد الجسم من خلال تحسين إنتاج هذا الهرمون.

يعاني كل من الرجال وكثير من النساء من انخفاض في هرمون البروجسترون، وقد تم ربط انخفاض مستويات البروجسترون بالعقم ومتلازمة تكيس المبايض والاكتئاب، بالإضافة إلى اختلالات هرمونية أخرى داخل الجسم.

أشارت دراسة نُشرت في  وقائع جمعية علم الأحياء التجريبي والطب إلى أن زيت الزعتر، من بين 150 عشبة تم اختبارها لإنتاج البروجسترون الذي يثبط نمو خلايا سرطان الثدي لدى الإنسان، يُعد من أفضل ستة أعشاب ذات أعلى قدرة على الارتباط بالإستراديول والبروجسترون، ولهذا السبب، يُعد استخدام زيت الزعتر وسيلة رائعة لتحقيق  التوازن الهرموني الطبيعي في الجسم، فضلاً عن كونه أفضل بكثير من اللجوء إلى العلاجات الكيميائية، مثل العلاج بالهرمونات البديلة، الذي قد يُسبب الاعتماد على الأدوية الموصوفة، ويُخفي الأعراض بينما يُؤدي إلى الإصابة بأمراض في أجزاء أخرى من الجسم، وغالبًا ما يُسبب آثارًا جانبية خطيرة.

زيت الزعتر له فوائد علاجية متعددة

يُعرف زيت الزعتر بقدرته على تحفيز الهرمونات، مما يُساعد في تخفيف أعراض انقطاع الطمث كما يُعدّ علاجًا طبيعيًا فعالًا لتخفيف هذه الأعراض ، إذ يُوازن مستويات الهرمونات ويُخفف من أعراض انقطاع الطمث ، بما في ذلك تقلبات المزاج والهبات الساخنة والأرق.

علاج الأورام الليفية

الأورام الليفية هي نموّات في النسيج الضام تتشكل في الرحم ولا تعاني العديد من النساء من أي أعراض بسبب الأورام الليفية، ولكنها قد تسبب غزارة في الدورة الشهرية وتشمل أسباب الأورام الليفية ارتفاع مستويات هرمون الإستروجين وانخفاض مستويات هرمون البروجسترون نتيجة السمنة، أو قصور الغدة الدرقية، أو فترة ما قبل انقطاع الطمث، أو اتباع نظام غذائي منخفض الألياف.

لأن زيت الزعتر يزيد من مستويات البروجسترون في الجسم، فإنه يُعد علاجًا طبيعيًا للأورام الليفية ودلكي قطرتين من زيت الزعتر على البطن مرتين يوميًا لعلاج الأورام الليفية وتخفيف أعراض ما قبل الحيض والدورة الشهرية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

5 أيام إجازة متواصلة.. تفاصيل أطول عطلة رسمية في إبريل

5 أيام إجازة متواصلة.. تفاصيل أطول عطلة رسمية في إبريل بعد قرار الحكومة

البنزين

بعد هبوط سعر النفط عالميا.. أسعار البنزين والسولار اليوم

مجتبى خامنئي

وجه مشوه وساق مفقودة.. تفاصيل صادمة عن حالة المرشد الإيراني الصحية وموعد ظهوره

شقق اسكان اجتماعي

خليك جاهز.. الأوراق المطلوبة للحصول على شقق اللإسكان الاجتماعي 2026

أسعار الطماطم

بعد ارتفاع كبير.. الطماطم تفاجئ الجميع بانخفاض جديد| بكام الكيلو؟

تقديم الساعة 60 دقيقة

قدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 في مصر

بيزيرا

المعركة انتهت.. رد فعل مثير من خوان بيزيرا بعد فوز الزمالك على شباب بلوزداد

وزير التربية والتعليم

اجازة غداً للطلاب والمعلمين الأقباط بجميع المدارس بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة

ترشيحاتنا

رصف الطرق

محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال الرصف بطريق الفنار بمصيف بلطيم | صور

المحافظ خلال تسليم العقود

تسليم عقود المنازل البدوية يفتح صفحة جديدة للاستقرار والتنمية في جنوب سيناء

جوله لمحافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية يتفقد ميت غمر ويشدد على رفع الإشغالات من شوارع المدينة

بالصور

طريقة عمل سلطة التونة بالزبادى والثوم.. أكلة صحية بطعم منعش

طريقة عمل سلطة التونة بالزبادي والثوم
طريقة عمل سلطة التونة بالزبادي والثوم
طريقة عمل سلطة التونة بالزبادي والثوم

قبل شم النسيم.. ضبط نصف طن "رنجة" غير صالحة للإستهلاك بالحسينية

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

هاجر أحمد تستعرض رشاقتها بظهورها الأخير| شاهد

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

بوجاتي تصنع موتوسيكل فائق السرعة من ألياف الكربون

بوجاتي
بوجاتي
بوجاتي

فيديو

سبب وفاة والد سيمون

سبب مفاجئ.. سيمون تكشف كواليس صادمة وراء وفاة والدها

تريند الفخار

فخار بيتاكل.. ترند غريب على تيك توك يثير القلق وتحذيرات طبية

آية عبدالرحمن

آية عبدالرحمن تروي كواليس حوارها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد