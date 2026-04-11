للنساء فقط.. عشبة غير متوقعة توازن الهرمونات وتعالج الأورام الليفية

تعاني النساء من مشاكل صحية متعددة خاصة فيما يتعلق بأمراض الجهاز التناسلي واضطراب الهرمونات والأورام الليفية والهبات الساخنة وغيرها، وهناك بعض المواد الطبيعية التي تساعد في علاج بعض هذه المشكلات وفي مقدمتها زيت الزعتر.

وذكر موقع draxe علاقة زيت الزعتر بتوازن الهرمونات وتحسين صحة النساء.

موازنة الهرمونات

يُعرف زيت الزعتر العطري بتأثيراته المتوازنة لهرمون البروجسترون، حيث يُفيد الجسم من خلال تحسين إنتاج هذا الهرمون.

يعاني كل من الرجال وكثير من النساء من انخفاض في هرمون البروجسترون، وقد تم ربط انخفاض مستويات البروجسترون بالعقم ومتلازمة تكيس المبايض والاكتئاب، بالإضافة إلى اختلالات هرمونية أخرى داخل الجسم.

أشارت دراسة نُشرت في وقائع جمعية علم الأحياء التجريبي والطب إلى أن زيت الزعتر، من بين 150 عشبة تم اختبارها لإنتاج البروجسترون الذي يثبط نمو خلايا سرطان الثدي لدى الإنسان، يُعد من أفضل ستة أعشاب ذات أعلى قدرة على الارتباط بالإستراديول والبروجسترون، ولهذا السبب، يُعد استخدام زيت الزعتر وسيلة رائعة لتحقيق التوازن الهرموني الطبيعي في الجسم، فضلاً عن كونه أفضل بكثير من اللجوء إلى العلاجات الكيميائية، مثل العلاج بالهرمونات البديلة، الذي قد يُسبب الاعتماد على الأدوية الموصوفة، ويُخفي الأعراض بينما يُؤدي إلى الإصابة بأمراض في أجزاء أخرى من الجسم، وغالبًا ما يُسبب آثارًا جانبية خطيرة.

يُعرف زيت الزعتر بقدرته على تحفيز الهرمونات، مما يُساعد في تخفيف أعراض انقطاع الطمث كما يُعدّ علاجًا طبيعيًا فعالًا لتخفيف هذه الأعراض ، إذ يُوازن مستويات الهرمونات ويُخفف من أعراض انقطاع الطمث ، بما في ذلك تقلبات المزاج والهبات الساخنة والأرق.

علاج الأورام الليفية

الأورام الليفية هي نموّات في النسيج الضام تتشكل في الرحم ولا تعاني العديد من النساء من أي أعراض بسبب الأورام الليفية، ولكنها قد تسبب غزارة في الدورة الشهرية وتشمل أسباب الأورام الليفية ارتفاع مستويات هرمون الإستروجين وانخفاض مستويات هرمون البروجسترون نتيجة السمنة، أو قصور الغدة الدرقية، أو فترة ما قبل انقطاع الطمث، أو اتباع نظام غذائي منخفض الألياف.

لأن زيت الزعتر يزيد من مستويات البروجسترون في الجسم، فإنه يُعد علاجًا طبيعيًا للأورام الليفية ودلكي قطرتين من زيت الزعتر على البطن مرتين يوميًا لعلاج الأورام الليفية وتخفيف أعراض ما قبل الحيض والدورة الشهرية.