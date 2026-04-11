الذهب يسجل 7175 جنيهًا في أول تعاملات مساء اليوم

شهد سعر الذهب في أول تعاملات مساء اليوم السبت 11-4-2026؛ بدون تغيير داخل محلات الصاغة المصرية.

الذهب اليوم

وصل متوسط سعر الذهب في مصر لدرجات مستقرة في مختلف الأعيرة الذهبية المنتشرة على مستوى الجمهورية.

تحركات الذهب

فقد سعر جرام الذهب أمس 25 جنيهًا من قيمته على مختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم 7175 جنيهًا.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 8200 جنيهًا للشراء و 8142 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 7516 جنيهًا للشراء و 7464 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًأ 7175 جنيهًا للشراء و 7125 جنيهًا للبيع .

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًأ 6150 جنيهُا للشراء و 6107 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 57.4 ألف جنيهًا للشراء و 57 ألف جنيهًا للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 4750 دولار للشراء و 4748 دولار للبيع.