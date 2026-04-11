بشرى لـ صدى البلد : لا يوجد شيء اسمه الأعلى أجرًا أو مشاهدة بدون معايير

أكدت الفنانة بشري في لقاء خاص لموقع “صدى البلد” الإخباري، أن فكرة تصنيف الفنانين أو الأعمال الفنية على أساس “الأعلى أجرًا” أو “الأكثر مشاهدة” بشكل مطلق هي فكرة غير دقيقة، مشيرة إلى أن هذه الأمور يجب أن تخضع لمعايير واضحة ونسب محسوبة تصدر عن جهات متخصصة وموثوقة في المجال.



أضافت بشري يجب الارقام تكون مبنية على أسس علمية أو إحصائية دقيقة،

وأضافت أن تحديد “الأعلى أجرًا” يعتمد على عدة عوامل، من بينها طبيعة المشروع، وحجمه الإنتاجي، ومدى انتشار الفنان، بالإضافة إلى اتفاقات تعاقدية تختلف من عمل لآخر، وهو ما يجعل من الصعب تعميم رقم أو تصنيف ثابت على الجميع.

وفيما يتعلق بنسبة المشاهدة، أشارت بشري إلى أن هناك أدوات قياس معتمدة عالميًا، لكن استخدامها في العالم العربي

وشددت على ضرورة وجود مؤسسات أو جهات رسمية تتولى عملية رصد وتحليل هذه البيانات بشكل احترافي، بحيث يتم تقديم أرقام دقيقة تعكس الواقع الحقيقي للسوق الفني.

