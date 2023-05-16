الحوار الوطني.. مقرر لجنة السياحة: 12 عاما نعيش مراحل صعود وهبوط بالقطاع

قال الدكتور عبد الفتاح الجبالي، مقرر عام مساعد المحور الاقتصادي، إن السياحة مصدر مهم للدخل القومي وتعد واحد من قاطرات النمو الاقتصادي، ولها دور في دفع عملية التنمية نحو الأمام.

وأضاف الجبالي، في كلمته بأولى جلسات لجنة السياحة بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني: نتطلع إلى مقترحات المشاركين في شأن قضايا السياحة والبحث عن المشكلات والحلول، لتأهيل مصر إلى مكانتها المستحقة حتى تلعب الدور المنوط بها في الاقتصاد الوطني.

وقالت الدكتورة أماني الترجمان مقرر مساعد لجنة السياحة، مصر من المفترض أن تكون ضمن أهم ٥ مقاصد سياحية عالميا، وطريقة الوصول إلى ذلك يستوجب الحوار البناء لتحديد المشكلة والحلول، وهو ما نتطلع إلى الاستماع إليه في جلسة اليوم.

من جانبها ، وجهت الدكتورة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب ومقرر اللجنة، الشكر للقيادة السياسية على إتاحة الفرصة لتنظيم هذا الحوار، بمشاركة العديد من الخبراء في مجال السياحة، للمشاركة في كل الأزمات الخاصة بهذا المجال الذي يعد من أهم المجالات الجاذبة للاستثمار.

وقالت: نلتقي اليوم تحت راية "جنة السياحة"، بهدف الوصول لحلول يمكن تطبيقها على أرض الواقع، ونتلاشى الأنا والأنانية لنرسم مستقبل يليق بأبنائنا، مطالبة بإعادة برنامج اعرف بلدك لأن بلدنا تستحق الترويج لها وإظهار جمالها.

وأضافت: على مدار 12 عاما نعيش مراحل صعود وهبوط، ومن اجل تعظيم هذه الصناعة لابد أن تعود مصر وجهة قوية للدخل السياحي حتى نصل لاقتصاد صلب، مشيرة إلى أن السياحة هي ركيزة حيوية لخفض معدل البطالة ورفع معدل التنمية.

وتابعت: علينا جميعا أن نفكر في تطوير المنتج وتطوير الخدمة وجذب الاستثمار.

وقالت النائبة روان لاشين ممثل حزب الاصلاح والتنمية، إننا نواجه أزمة في السياحة ، وذلك لتغير الأوضاع الحالية سواء داخلية أو خارجية، مما يتطلب منا إدارة الأزمة بشكل أفضل.

وتابعت إننا في حاجة الى ترويج للسياحة داخليا للمصريين، قبل الترويج لها حارجيا معقبا:" المواطن المصري يجب ان نسلط الضوء عليه فهو السند الاول للسياحة ، والتوريج يكون عبر عدة سبل منها السوشيال ميديا فهي قوية لها تأثيرها في المجتمع.

ولفتت إلى أنه يجب أن نعي عوائد السياحة بمعنى وجود تقارير واحصائيات تقيس آداء السياحة في مصر، وتقييم اوجه القصور من اجل سرعة ايجاد الحلول.

ونوهت إلى أن السياحة وفقا لتقرير البنك المركزي تحقق عائد 12% برغم اننا نستيطع تحقيق رقم اكبر من ذلك يصل إلى 30%.

وقال أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، إنه لا بد من ايجاد مخطط استراتيجي لتطوير المناطق السياحية، وبدأنا بمنطقة الأهرام ونعمل على الاقصر واسوان والبحر الأحمر.

وطالب بالعمل على زيادة الطيران المباشر وإيجاد آليات مختلفة لتمويل مشروعات الفنادق السياحية، والعمل على زيادة عدد الغرف السياحية.

ولفت إلى اهمية خلق إطار مؤسسي مناسب لتطوير السياحة والاهتمام بالمعارض والبنية الأساسية من تطوير خدمات المطارات.

كما طالب بتحسين المواني والمراسي في نهر النيل، وتوفير خدمة الفئات المتميزة من السياح وتدريب العاملين ونشر الوعي السياحي.