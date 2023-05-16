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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق السيد ينشر صورة لـ إمام عاشور في الزمالك

طارق السيد
طارق السيد

حرص إمام عاشور، لاعب وسط ميتيلاند الدنماركي، على التواجد بمقر نادي الزمالك، قبل انطلاق مران اليوم استعداداً لمواجهة أسوان.

ونشر طارق السيد عبر حسابه علي "فيسبوك" صورة لإمام عاشور بـ "عكازين" رفقة أحد المشجعين، في زيارة لنادي الزمالك، بعد أيام من تداول أنباء حول انضمامه إلى النادي الأهلي بداية من الموسم المقبل.

كان الإعلامي إسلام صادق، أكد في وقت سابق أن إمام عاشور وقع على عقود انضمامه للنادي الأهلي لمدة 4 سنوات ونصف.

وانضم إمام عاشور إلى نادي ميتلاند الدنماركي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من نادي الزمالك، بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2027.

يذكر أن نادي ميتلاند الدنماركي،أعلن الشهر الماضي عودة إمام عاشور إلى مصر لتلقي العلاج بعد انتهاء موسمه بسبب الإصابة، مما زاد التكهنات حول اقتراب الدولي المصري من الانضمام إلى النادي الأهلي.

أرقام إمام عاشور

خاض إمام عاشور 7 مباريات فقط مع ميتلاند الدنماركي في مختلف المسابقات أحرز هدفين، وتبلغ القيمة التسويقية لنجم الزمالك السابق 2.5 مليون يورو.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أسوان المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز .

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