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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفيدة شيحة: الراجل حبيب لكل أنواع الستات

الإعلامية مفيدة شيحة
الإعلامية مفيدة شيحة

علقت الإعلامية مفيدة شيحة، على سؤال بشأن العلاقة بين الرجل والمرأة، "هل الراجل بيحب الست القوية ولا الضعيفة".

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مش بشمت| تعليق قوي من مفيدة شيحة على أزمة حسن شاكوش وزوجته


وقالت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الثلاثاء، إن الرجل عاشق للنساء بكل أنواعها والراجل حبيب لكل أنواع الستات، مضيفة أن فكرة الست في حد ذاتها تجذب الرجل بشده.


وأضافت مفيدة شيحة، أن الرجل يعشق خمس صفات في المرأة، والرجل يختلف بشدة عن المرأة، ويحب صيد الستات طيلة الوقت لأنه أمر يشعره بالانتصار.
 

 

صفات المرأة

 

فيما كشفت الإعلامية مفيدة شيحة، عن خمس صفات أساسية يعشقها الرجل في المرأة، مشيرة إلى ان مجموعة من العلماء المتخصصين يكشفو تفاصيل هذه الصفات.


وأضاف مفيدة شيحة، أن أول هذه الصفات المدح، والرجل يعشق طيلة الوقت الكلام الحلو والاهتمام، وثاني الصفات أن يحب الشعور بالثقة من جانب شريك حياته.


وتابعت مفيدة شيحة، أن ثالث صفة يعشقها الرجل في المرأة الوضوح في التعبير أي الرد بصراحة وعدم الانكار لاي شيء بداخلها عن الرجل، وأخيرا يعشق الرجل في المرأة صفة الاخلاص.
 

مفيدة شيحة الراجل الست الست القوية برنامج الستات

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