بريطانيا في خطر بعد زيارة ليز ترس لـ تايوان..فما السبب؟

قالت السفارة الصينية بالمملكة المتحدة، اليوم، إن زيارة ليز ترَس، رئيسة الوزراء السابقة للملكة، إلى تايوان "استعراض سياسي خطر" سيؤذي المملكة المتحدة.

وصلت ليز ترس إلى تايوان اليوم، وبدأت زيارة تستغرق خمسة أيام إلى تايوان. وقد توجه وزير خارجية تايوان وو تشاو شيه إلى المطار لاستقبالها. حسبما ذكرت وسائل إعلام تايوانية.

وقالت ترس خلال إفادة صحفية، إن تايوان تتمتع بحرية التعبير كما أنها مجتمع حر، لكنها في الوقت الحالي تواجه تهديدات غير مسبوقة. لذا فهي سعيدة جدًا بالعمل مع شعب تايوان في خط المواجهة الأمامي للحرية.

وقد صرحت خلال قمة الناتو في يونيو الماضي، أن أمن تايوان لا يتعلق فقط بالأمن العسكري، ولكن أيضًا بالأمن الاقتصادي. ودعت أيضا المعسكر الديمقراطي إلى دعم تايوان، ورفع أهمية السلام والاستقرار في الجزيرة علي المستوى الإقليمي إلى المستوى العالمي.

وفي وقت سابق، أعرب وزير الخارجية الصيني، تشين جانج، عن أمله في أن تواصل بريطانيا التزامها بمبدأ "صين واحدة" وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.

وقال تشين جانج، نأمل أن تتمكن الصين وبريطانيا من الالتقاء في منتصف الطريق للحفاظ على العلاقات بينهما. حسبما ذكرت وسائل إعلام صينية.