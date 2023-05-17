تطهير الترع ورفع درجة الجاهزية.. إجراءات الري للاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات

تستعد وزارة الموارد المائية والري لفترة أقصى الاحتياجات عن طريق متابعة المنظومة المائية وجاهزية شبكة الترع والمصارف ومحطات الرفع بمختلف المحافظات.

ومن أهم الاستعدادات لموسم أقصى الاحتياجات تطهير الترع والمصارف بالمحافظات المختلفة وهناك أعمال تطهيرات ترع يتم تنفيذها بالتشغيل الذاتي بمعدات إدارات الصيانة الوقائية .

و تقوم وزارة الموارد المائية والرى بتشديد الرقابة علي جودة تطهيرات الترع ، والتأكد من ملائمة المعدات المستخدمة من المقاولين فى أعمال التطهيرات بالشكل الذى لا يتسبب فى حدوث تطهير جائر لجسور الترع ، وإستلام الأعمال من المقاولين بعد نهو أعمال التطهيرات بأعلى مستوى من الكفاءة ، مع قيام مسئولى الوزارة بالمحافظات بالتنسيق الفورى والمستمر مع أجهزة المحافظة لرفع نواتج التطهيرات علي جسور الترع والمصارف داخل وخارج الكتل السكنية بشكل فورى ومنع تراكمها .

وتتابع كافة أجهزة الوزارة المناسيب والتصرفات وحالة جسور الترع والمصارف وجاهزية محطات الرفع وحدات الطوارئ ، ويتم التنسيق بين أجهزة الرى والصرف والميكانيكا ، والإستمرار فى رفع درجة الإستعداد بين جميع أجهزة الوزارة وتفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات ، لضمان توفير الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين .

سيناريوهات الوزارة للتعامل مع فترة أقصى الاحتياجات

وتضع وزارة الموارد المائية والري سيناريوهات للتعامل مع فترة أقصى الاحتياجات القادمة بالتزامن مع بداية العام المائي القادم، مع الإعداد لتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي خلال موسم الصيف.

وعن ذلك يقول الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن تبطين الترع من أهم المشروعات القومية التى تعمل عليها وزارة الرى بجدية كبيرة، وتبطين الترع يعيد الترع المستفحلة لأصلها ويمنع إهدار المياه الذى كان يحدث بسبب مسام الترع ويخلصها من الحشائش التى كانت موجودة من قبل فى الترع.

وأضاف شراقى ل"صدى البلد" أن المستهدف من الوزارة هو تأهيل 20 الف كيلو متر من الترع بحلول عام 2024 وتم الانتهاء من 4 الاف كيلو فى المرحلة الأولى.

وأشار إلى أن التبطين يحقق العدالة فى توزيع المياه ويضمن وصول المياه لنهايات الترع وبالتالى يعود بالنفع المالى على المزارع ، وأن تطهير الترع يساعد الوزارة فى تحقيق العدالة في موسم اقصى الاحتياجات.