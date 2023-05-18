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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أصيل أبو بكر يحيي حفلا غنائيا في أبها السعودية.. 26 مايو

أصيل أبو بكر
أصيل أبو بكر

يستعد الفنان أصيل أبو بكر، لإحياء حفل غنائي ساهر له، على مسرح جامعة الملك خالد، في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية، وذلك مساء يوم 26 مايو. 

 

أحدث أغاني أصيل أبو بكر

في يوليو 2022، طرح الفنان أصيل أبو بكر، أحدث أغانيه التي تجمل اسم «لو يضيق الصدر» عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب. 

أغنية لو يضيق الصدر لـ أصيل أبو بكر، من أشعار الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الحان: فايز السعيد، توزيع: نور هاشم، ميكساج: جاسم محمد، صولوهات: وسام خصاف ( ساكسفون +ناي)، عود: صادق جعفر، كمان: هيثم سعدون، قانون: حسن فالح، إيقاع: سمير القطان. 

أغاني أصيل أبو بكر

في سبتمبر 2021، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أحدث أغاني الفنان أصيل أبو بكر ، وتحمل اسم عانقي ، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وتطبيق ديزر للموسيقى. 

 

أغنية عانقي 

أغنية عانقي لـ أصيل أبو بكر ، من كلمات : سلطان السبيعي، ألحان : حامد هاشم، توزيع ومكساج : عبدالله عبدالمجيد، قيتارات  : محمد علي، كورال البحرين، وتريات هشام أحمد مصطفى – القاهرة ستوديو ART، إيقاعات : هاني الدوسري، تم التسجيل بستوديوهات الليالي بمملكة البحرين، إشراف عام : حامد هاشم. 

 

كلمات الأغنية

عانقي حظن السحايب والغمام 
واصلي الخطوات دايم للامام 
وافخري بالمجد من عصر الامام 
لين هذا اليوم دام الله معاك

كورال ( يا بلادي يا بلادي 
لين هذا اليوم دام الله معك )

مهتوينك كلنّا شعب .. ومليك 
نفدتيك ولا يجي لحبك شريك  
نفتخر مادمنا منّك وفيك 
هايمين بأرضك وصافي سماك

كورال ( يا بلادي يا بلادي 
لين هذا اليوم دام الله معك )

من رياض الخير عاصمة القرار 
ومن هواء جدّه وهاذيك البحار
وفي شمالك لانبت قفره خضار 
قالت أبها والخُبَر مَابَه سِواك

كورال ( يا بلادي يا بلادي 
لين هذا اليوم دام الله معك )

 

أعمال أصيل أبو بكر 

في أخر العام الماضي 2020، أطلقت شركة روناتا أغنية جديدة للمطرب الخليجى أصيل أبو بكر، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "وجدى أنا"، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الشاعر أحمد سعيد النيادى، وألحان حامد هاشم، وتوزيع وليد فايد.

 

عن أصيل أبو بكر

يعتبر أصيل أبو بكر من الملحنين المهمين في الخليج، فقد تعاون مع عدد من الفنانين في مجال التلحين ومنهم عبد المجيد عبد الله في أغنية "احبك ليه انا مدري" والتي كانت من ألحان اصيل أبو بكـر.

كما قام  بتلحين عدد من الأعمال الفنية للمطرب عبد الله الرويشد والمطرب حسين الجسمى والمطرب عبد الكريم عبد القادر ووديانا حداد ورجاء بالمليح.

شارك أبو بكر فى أوبريت وطنى حمل اسم "سلام من السعودية"، والذى شارك فيه نجوم السعودية وهم، محمد عبده، طلال سلامة، راشد الماجد، جابر الكاسر، خالد عبدالرحمن، عبادى الجوهر، رابح صقر، راشد الفارس، عبد المجيد عبدالله، عايض يوسف، داليا مبارك، ماجد المهندس.

وكتب الأوبريت الشاعر عبدالله أبو راس، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع سيروس، وجرافيك ومونتاج محمود الحسن، مكساج وماستر جاسم محمد، والهدف من توعيه التزم بالبيت بسبب فيروس كورونا.

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