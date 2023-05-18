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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. ختام امتحانات الشهادة الإعدادية بمدارس شمال سيناء

امتحان الشهادة الإعدادية
امتحان الشهادة الإعدادية بشمال سيناء

تابع حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، ختام امتحانات الشهادة الإعدادية بمدارس المحافظة، اليوم الخميس، حيث يؤدي الطلبة الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين، وسط إجراءات مشددة.

غرفة العمليات

وأكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ضرورة التواصل المباشر والمستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية ومتابعة العمل لحظة بلحظة وحل أى مشكلة وقت حدوثها على مستوى اللجان الامتحانية، مع ضرورة اتباع التعليمات الوزارية والقواعد الأساسية الخاصة بالامتحانات.


وقال إن الأسئلة جاءت مما تم تدريسه بالمدارس ، ولم تحدث أى شكوى من الامتحانات، ولم ترد أي ملاحظة من أسئلة الامتحان. 

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه أدى الامتحانات 9243 طالبا وطالبة موزعين على  88 لجنة امتحانية بمراكز المحافظة.

وأشار إلى أن إجمالي عدد الطلاب والطالبات بإدارة العريش التعليمية يبلغ 4532 طالبا، يؤدون الامتحانات في 27 لجنة، وعدد الطلاب بإدارة بئر العبد التعليمية 2536 يؤدون الامتحانات في 25 لجنة، وعدد الطلاب بإدارة الشيخ زويد التعليمية 1035 يؤدون الامتحانات في 14 لجنة.

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