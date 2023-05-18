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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أستون مارتن تكشف عن سيارة DB البريطانية في هذا الموعد

أستون مارتن جي تي
أستون مارتن جي تي DB الرياضية الجديدة

كشفت الشركة الإيطالية عن موعد طرح سيارة أستون مارتن جي تي DB فائقة الوصف، والذي سيتم الإعلان عنها رسيما في يوم 24 شهر مايو من العام الجاري، حيث تشير سيارة أستون مارتن جي تي DB الي بداية عصر جديد للجيل الحديث من سيارات أستون مارتن الفاخرة .

مقصورة أستون مارتن جي تي DB الرياضية الجديدة


تحتوي سيارة أستون مارتن جي تي DB علي تكنولوجيات مبتكرة جديدة، بالإضافة الي أنها تنتج قوة استثنائية بسبب احتوائها علي مقومات القيادة الحديثة، ومعايير فائقة الفخامة والرقي، ذلك من خلال مواصفات سيارة أستون مارتن جي تي DB التي ستأخذنا الي عالم جديد من السيارات الفاخرة.

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إنتاج سيارة أستون مارتن جي تي DB يعتبر الخطوة الأولي للعلامة التجارية الإيطالية نحو تحقيق نقلة نوعية في قطاع صناعة السيارات الفاخرة، وذلك من خلال احتواء سيارة أستون مارتن جي تي DB علي قيم أساسية تنتج اداء عالي من قوة محرك منقطعة النظير.

أستون مارتن جي تي DB الرياضية الجديدة

تتميز سيارات الجيل الجديد من أستون مارتن بأدائها العالي، وامتلاكها للعديد من المقومات القيادة الاستثنائية، وسلاسة التكامل بين التقنيات الحديثة والتصميم المميز والحرفية العالية التي تشتهر بها العلامة التجارية أستون مارتن.

أستون مارتن جي تي DB الرياضية الجديدة

والجدير بالذكر أن سيارة أستون مارتن جي تي DB الرياضية الجديدة تهدف الي الارتقاء بمعايير قطاع سيارات GT جي تي "Grand Tourer"، وتأتي أستون مارتن جي تي DB بمثابة احتفال بمناسبة مرور 75 عام على انطلاق سيارات دي بي الرياضية الشهيرة المبنية بشكل يدوي .

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