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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ماجد سامي يوجه رسالة لاتحاد الكرة لتعديل نظام دوري المظاليم

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

وجه المهندس ماجد سامي، مالك نادي وادي دجلة، رسالة إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام حول تعديل نظام دوري القسم الثاني في قادم المواسم.

وقال “سامي”، عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، رسالة لأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة الكرام.

وأضاف “قاربت مباريات الدوري الممتاز ب على الانتهاء، وبدأت معالم الترتيب في الظهور فيمن ينافس على الصعود، ومن ينافس على المركز السادس والمؤهل للدورة الثلاثية، ومن سيهبط للدرجة الثالثة والدرجة الرابعة”.

تابع ماجد سامي “وبنظرة عامة على موقف الثلاث مجموعات يتضح لنا أن عدداً لا بأس به من الأندية الشعبية والتاريخية على وشك الهبوط للدرجة الثالثة، وهي أندية الترسانة ومنتخب السويس والمنصورة والأوليمبي و المنيا”.

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ماجد سامي يكشف تداعيات دوري المظاليم 

وأكد “وهو ما أراه انتحاراً للكرة المصرية بدفع خمس فرق تاريخية، وتغطي أجزاءً مهمة من الأقاليم المصرية للدرجة الثالثة، وهو ما سيعود بتأثيرات سلبية على انتظام خروج المواهب الكروية من تلك المناطق المهمة”.

واستطرد “سأعود مجدداً لتأكيد مقترحي الذي اقترحته في أول الموسم: أن يتم التحول من نظام الثلاث مجموعات الى نظام المجموعة الواحدة على مرحلتين بحيث تتحول الثلاث درجات الى درجتين أولاً الموسم القادم، ومن ثم الدرجتين لدرجة واحدة في الموسم الذي يليه وذلك حتى يكون هذا التدرج المنطقي منفذاً للأندية التاريخية التي أوشكت على الهبوط للدرجة الثالثة نتيجة النظام الحالي القاسي جداً”.

وقال ماجد سامي "الموسم القادم اعمل مجموعتين شمال و جنوب ١٨ نادي المجموعة المجموع ٣٦ نادي عندك ٣ نازلين و ٣ صاعدين فاضل ٣٠ نادي ١٠ من كل مجموعة من المجموعات الثلاثة من الثاني للحادي عشر".

ماجد سامي اتحاد الكرة دوري القسم الثاني الترسانة الدوري الممتاز

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