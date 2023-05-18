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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

18 لاعبا.. الغيابات تضرب صفوف الأهلي والترجي قبل إياب دوري الأبطال

مباراة الأهلي والترجي
مباراة الأهلي والترجي

تغلب النادي الأهلي على نظيره الترجي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد حمادي العقربي برادس، في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأحرز ثلاثية النادي الأهلي في شباك الترجي بيرسي تاو هدفين وكهربا هدف.

ويستضيف النادي الأهلي نظيره فريق الترجي غدا، الجمعة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ووضع النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر قدما فى نهائي دوري أبطال أفريقيا ، ويكفي المارد الأحمر التعادل السلبي أمام الترجي فى المباراة المقرر إقامتها غدا، الجمعة، على ملعب استاد القاهرة ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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الغيابات تضرب الأهلي والترجي 

يعاني فريقا الأهلي والترجي العديد من الغيابات التي ضربت صفوف الفريقين قبل مواجهة غد، الجمعة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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غيابات الأهلي   

حمدي فتحي للراحة
عمرو السولية للإصابة  
محمد الشناوي راحة للاجهاد
محمود متولي للإصابة
كريم فؤاد للإصابة
أكرم توفيق للإصابة
التونسي محمد الضاوي كريستو للإصابة
رامي ربيعة للإصابة

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غيلان الشعلاني وحمدو الهوني ورياض بن عياد ومحمد أبو زريق ومعز بن شريفية وهاني عمامو ورائد بو شنيبة وغيث الوهابي ومالك المهري وزين الدين ساسي. 
 

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غضب بصفوف الترجي قبل مواجهة الأهلي 

كشف أحمد حسام ميدو عن كواليس أزمة حادة تخص التنسيق بخصوص مباراة الأهلي والترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال ميدو، عبر برنامج “الريمونتادا” بقناة “المحور”، إن الأهلي سيواجه الترجي يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة في العاشرة مساءً، مؤكداً أن الترجي يحق له خوض المران الرئيسي في ستاد القاهرة في نفس التوقيت ليلة المباراة اليوم، الخميس.

وأضاف: "الزمالك سيلعب مع أسوان في الدوري، اليوم الخميس، وهو الأمر الذي جعل الاتحاد الأفريقي يطلب نقل لقاء الزمالك وأسوان من ستاد القاهرة".

وتابع: "الترجي سيخوض مرانه بعد لقاء الزمالك وأسوان، وهناك حالة غضب داخل النادي التونسي لأن تأخير المران سيربك حسابات الجهاز الفني للترجي".

وأكد أن تأخير المران سيرهق لاعبي الترجي، وسيؤخر إعدادات الفريق التونسي للمباراة.
 

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