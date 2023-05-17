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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الأهلي.. غياب الشناوي أسبوعين وكواليس رحيل سافيو وعروض أوروبية لبيرسي تاو

النادي الأهلي
النادي الأهلي

نشر “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الخاصة بالنادي الأهلي وفي السطور التالية، نستعرض الأحداث البارزة اليوم، الأربعاء، داخل النادي.

 

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سيدات الأهلي يهزمن الزمالك

حقق الفريق الأول لتنس الطاولة «سيدات» بالنادي الأهلي الفوز على نظيره الزمالك في المباراة التي جمعت بين الفريقين صباح اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الدورة المجمعة الأولى، التي تقام على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وقدم فريق سيدات تنس طاولة الأهلي عرضًا مميزًا خلال المباراة، ما ساعد لاعبات الفريق على السيطرة على أحداث اللقاء والفوز بالمباراة بنتيجة 3-0، بمشاركة كل من: دينا مشرف، وهنا جودة، وفريدة ناصر.

وكان فريق سيدات تنس الطاولة بالنادي نجح في الفوز أمس، الثلاثاء، على بتروجيت بنتيجة 3-1.

ومن المقرر أن يلتقي سيدات تنس طاولة الأهلي اليوم في المباراة الثانية مع جزيرة الورد ضمن منافسات البطولة، حيث يسعى الفريق إلى مواصلة النتائج الإيجابية وانتصاراته لحسم لقب الدوري.‏

ويقود جهاز تنس طاولة الأهلي أشرف عبد الفتاح رئيسًا، وفتحي عبده مديرًا لقطاع الناشئين، وعادل شومان مدربًا عامًّا للسيدات، ومحمود حامد مدربًا لفريق 19 سنة ناشئات، وأحمد حامد مديرًا إداريًّا.

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نجم الأهلي يتلقى عروضا أوروبية 

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن تلقي بيرسي تاو، لاعب النادي الأهلي، عرضين من أوروبا.

وكتب أحمد حسن: “خاص.. بيرسي تاو يتلقى عرضين من أوروبا بشكل شفهي.. واللاعب يطالب بالتفاوض بشكل رسمي مع الأهلي”.

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غياب شناوي الأهلي أسبوعين

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حجم إصابة محمد الشناوي، حارس مرمى فريق الأهلي، ومدة غيابه عن مباريات المارد الأحمر المقبلة.

وقال شوبير، عبر برنامجه الإذاعي على “أون سبورت إف إم”: "الأشعة أثبتت إصابة الشناوي بشد في السمانة وسيغيب عن المشاركة لمدة أسبوعين".

وأضاف: "كولر كان ينوي الاعتماد على الشناوي أساسيا أمام الترجي ثم الدفع بعلي لطفي أو مصطفى شوبير بديلا في الشوط الثاني".

وتابع: "نية كولر في البداية هي تجهيز علي لطفي في الشوط الثاني، بسبب إيقاف الشناوي في مباريات الدوري الممتاز، لكن الإصابة غيرت خطط المدرب السويسري".

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كواليس رحيل محترف الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي والمنتخب السابق، عن كواليس رحيل برونو سافيو، نجم الأهلي، عن الفريق بنهاية الموسم.

وأكد شوبير، في تصريحات عبر أثير “أون سبورت اف ام”، أن سافيو لاعب محترف وجيد، ولكن الصفقة فشلت مع الأهلي وسيرحل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وقال شوبير إن سافيو يعقد اتفاقا حاليا مع مجلس إدارة الأهلي بشأن تفاصيل رحيله، حيث يتم الاتفاق مع نادي بوليفار البوليفي لعودته له مرة أخرى.

 

الأهلى الزمالك بيرسي تاو محمد الشناوي سافيو

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