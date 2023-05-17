أكتوبر موعد الانتخابات.. سيناريوهات صادمة في نادي الزمالك

كشف الإعلامي أحمد هاني زادة عن سيناريوهات صادمة فى نادي الزمالك، إضافة إلى موعد الانتخابات المقبلة لاختيار مجلس إدارة جديد.

وقال الإعلامي أحمد هاني زادة عن سيناريوهات الزمالك عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “مجلس إدارة الزمالك استقر منذ فترة على علاء مقلد كقائم بأعمال رئيس النادي مع تنفيذ حكم المحكمة، لكن العائق الوحيد كان رفض اللواء مقلد تولي المسئولية”.

وأضاف: “السيناريو الأقرب في نادي الزمالك هو تعيين خالد لطيف رئيسا مؤقتا، مع تصعيد سليمان وهدان نائبا لتهدئة الأجواء بينه وبين الإدارة بعدما منع من دخول النادي ثم عاد مجددا”.

وتابع: "وزارة الشباب رفضت حل المجلس تجنبا للطعون التي ستكون بمثابة "البركان" للجنة المؤقتة، خصوصا أن هناك المئات من القواضي مرفوعة حاليا في مجلس الدولة، وفي الناحية الأخرى ترفض إدارة الزمالك الاستقالة".

موعد انتخابات الزمالك

واختتم حديثه قائلا: “ستقام الانتخابات بنسبة كبيرة في شهر أكتوبر تزامنا مع التعديلات الجديدة في قانون الرياضة تحت إشراف قضائي على أعلى مستوى”.