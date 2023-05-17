الزمالك اليوم.. سيناريوهات صادمة قبل الانتخابات وعقوبات السوبر وقرار جديد لمرتضى منصور

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الخاصة بنادي الزمالك، وفي السطور التالية نستعرض الأحداث البارزة اليوم، الأربعاء، داخل النادي.

سيناريوهات صادمة قبل انتخابات الزمالك

كشف الإعلامي أحمد هاني زادة عن سيناريوهات صادمة فى نادي الزمالك، إضافة إلى موعد الانتخابات المقبلة لاختيار مجلس إدارة جديد.

وقال الإعلامي أحمد هاني زادة عن سيناريوهات الزمالك عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “مجلس إدارة الزمالك استقر منذ فترة على علاء مقلد كقائم بأعمال رئيس النادي مع تنفيذ حكم المحكمة، لكن العائق الوحيد كان رفض اللواء مقلد تولي المسئولية”.

وأضاف: “السيناريو الأقرب في نادي الزمالك هو تعيين خالد لطيف رئيسا مؤقتا، مع تصعيد سليمان وهدان نائبا لتهدئة الأجواء بينه وبين الإدارة بعدما منع من دخول النادي ثم عاد مجددا”.

وتابع: "وزارة الشباب رفضت حل المجلس تجنبا للطعون التي ستكون بمثابة "البركان" للجنة المؤقتة، خصوصا أن هناك المئات من القواضي مرفوعة حاليا في مجلس الدولة، وفي الناحية الأخرى ترفض إدارة الزمالك الاستقالة".

واختتم حديثه قائلا: “ستقام الانتخابات بنسبة كبيرة في شهر أكتوبر تزامنا مع التعديلات الجديدة في قانون الرياضة تحت إشراف قضائي على أعلى مستوى”.

اعتماد عقوبات الزمالك في السوبر

علم “صدى البلد” أن اتحاد الكرة اعتمد "اعتذار" الزمالك عن المشاركة في السوبر أمام الأهلي وليس "الانسحاب"، وهو الأمر الذي يؤكد تقليل حدة العقوبات المقرر توقيعها على الزمالك نتيجة عدم مشاركته في السوبر المصري أمام الأهلي.

وأفلت الزمالك من عقوبة الحرمان عامين بجانب توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه، وأصبحت العقوبة التي من المتوقع توقيعها على الزمالك وفقا للوائح الخاصة بالاعتذار عن المشاركة بالبطولة وهي الحرمان موسم واحد فقط من خوض السوبر، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 500 ألف جنيه.

قرار جديد من المحكمة فى رئاسة الزمالك

أجلت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية اليوم، الأربعاء، جلسة محاكمة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، لاتهامه بسبّ وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، وعضو المجلس محمد سراج الدين، والمستشار القانوني للأهلي المحامي محمد عثمان، وأحمد شوبير لـ 14 يونيو للاطلاع.

وخلال الجلسة السابقة، طلب مرتضى المحكمة، إلا أنه تم الرفض، وقام مرتضى منصور إثر ذلك برفع دعوى مخاصمة متضمنة أسبابا جوهرية عن أن القاضي كان عضوا في نادي الزمالك ومرتضى منصور قام بشطبه من النادي، وتم التأجيل للاطلاع وتقديم مرتضى رقم دعوى المخاصمة.

وأحالت جهات التحقيق قضية اتهام مرتضي منصور بالسب والقذف، ونشره أخبارًا وشائعات كاذبة على قناة نادي الزمالك، وموقع “يوتيوب” وحسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ضد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وعضو المجلس محمد سراج الدين، والمستشار القانوني للأهلي المحامي محمد عثمان، وأحمد شوبير للمحكمة الاقتصادية وتحديد جلسات لمحاكمته.

