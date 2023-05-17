عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك اليوم.. سيناريوهات صادمة قبل الانتخابات وعقوبات السوبر وقرار جديد لمرتضى منصور

نادي الزمالك
نادي الزمالك

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الخاصة بنادي الزمالك، وفي السطور التالية نستعرض الأحداث البارزة اليوم، الأربعاء، داخل النادي.

 

أكتوبر موعد الانتخابات.. سيناريوهات صادمة في نادي الزمالك

فرق توقيت.. كاف يصدم الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

سيناريوهات صادمة قبل انتخابات الزمالك 

كشف الإعلامي أحمد هاني زادة عن سيناريوهات صادمة فى نادي الزمالك، إضافة إلى موعد الانتخابات المقبلة لاختيار مجلس إدارة جديد.

وقال الإعلامي أحمد هاني زادة عن سيناريوهات الزمالك عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “مجلس إدارة الزمالك استقر منذ فترة على علاء مقلد كقائم بأعمال رئيس النادي مع تنفيذ حكم المحكمة، لكن العائق الوحيد كان رفض اللواء مقلد تولي المسئولية”.

وأضاف: “السيناريو الأقرب في نادي الزمالك هو تعيين خالد لطيف رئيسا مؤقتا، مع تصعيد سليمان وهدان نائبا لتهدئة الأجواء بينه وبين الإدارة بعدما منع من دخول النادي ثم عاد مجددا”.

وتابع: "وزارة الشباب رفضت حل المجلس تجنبا للطعون التي ستكون بمثابة "البركان" للجنة المؤقتة، خصوصا أن هناك المئات من القواضي مرفوعة حاليا في مجلس الدولة، وفي الناحية الأخرى ترفض إدارة الزمالك الاستقالة".

واختتم حديثه قائلا: “ستقام الانتخابات بنسبة كبيرة في شهر أكتوبر تزامنا مع التعديلات الجديدة في قانون الرياضة تحت إشراف قضائي على أعلى مستوى”.

بعد البرازيل .. تفاصيل فشل إقامة ودية منتخب مصر ونظيره المغربي

نظرية المؤامرة تؤدي للفشل| وزير الرياضة السابق: الزمالك مقبل على كارثة.. وهذا الفارق مع الأهلي

اعتماد عقوبات الزمالك في السوبر 

علم “صدى البلد” أن اتحاد الكرة اعتمد "اعتذار" الزمالك عن المشاركة في السوبر أمام الأهلي وليس "الانسحاب"، وهو الأمر الذي يؤكد  تقليل حدة العقوبات المقرر توقيعها على الزمالك نتيجة عدم مشاركته في السوبر المصري أمام الأهلي.

وأفلت الزمالك من عقوبة الحرمان عامين بجانب توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه، وأصبحت العقوبة التي من المتوقع توقيعها على الزمالك وفقا للوائح الخاصة بالاعتذار عن المشاركة بالبطولة وهي الحرمان موسم واحد فقط من خوض السوبر، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 500 ألف جنيه.

الزمالك اليوم.. رسالة قاسية لشيكابالا وتجميد نجم الفريق وقرار مهم خلال ساعات

أخبار الأهلي.. غياب الشناوي أسبوعين وكواليس رحيل سافيو وعروض أوروبية لبيرسي تاو

قرار جديد من المحكمة فى رئاسة الزمالك 

أجلت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية اليوم، الأربعاء، جلسة محاكمة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، لاتهامه بسبّ وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، وعضو المجلس محمد سراج الدين، والمستشار القانوني للأهلي المحامي محمد عثمان، وأحمد شوبير لـ 14 يونيو للاطلاع.

وخلال الجلسة السابقة، طلب مرتضى المحكمة، إلا أنه تم الرفض، وقام مرتضى منصور إثر ذلك برفع دعوى مخاصمة متضمنة أسبابا جوهرية عن أن القاضي كان عضوا في نادي الزمالك ومرتضى منصور قام بشطبه من النادي، وتم التأجيل للاطلاع وتقديم مرتضى رقم دعوى المخاصمة.

وأحالت جهات التحقيق قضية اتهام مرتضي منصور بالسب والقذف، ونشره أخبارًا وشائعات كاذبة على قناة نادي الزمالك، وموقع “يوتيوب” وحسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ضد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وعضو المجلس محمد سراج الدين، والمستشار القانوني للأهلي المحامي محمد عثمان، وأحمد شوبير للمحكمة الاقتصادية وتحديد جلسات لمحاكمته.
 

الزمالك اتحاد الكرة الأهلى السوبر مرتضى منصور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض أسعار الذهب الأن.. وعيار 21 مفاجأة

اتحاد الكرة يعتمد عدم انسحاب الزمالك من السوبر المصري.. خاص

قرار عاجل في الأهلي بشأن عقوبات الكاف قبل مواجهة الترجي

الدولار ينهار في السوق السوداء|سعر الأخضر الآن والخسائر المتوقعة للمتعاملين خلال 24 ساعة

قرار عاجل من المحكمة ضد مرتضى منصور في اتهامه بسب الخطيب وشوبير

النيابة تأمر بـ إيداع المتهم بدهس مهندس بجرافة لودرٍ إحدى منشآت الصحة النفسية

بعد نشر قرار الرئيس رسميًا.. تفاصيل وجدول زيادة المعاشات 15%

نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني .. اعرف نتيجتك الآن

موضوعات متعلقة

أكتوبر موعد الانتخابات.. سيناريوهات صادمة في نادي الزمالك

نظرية المؤامرة تؤدي للفشل| وزير الرياضة السابق: الزمالك مقبل على كارثة.. وهذا الفارق مع الأهلي

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء: الدولة نجحت في مضاعفة استثمارات القطاع الخاص

مدبولي: الرئيس السيسي وجه بمراجعة كل القوانين لجذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص

مدبولي: الاستثمارات المقدرة للعام المالي 2023-2024 تقدر بـ 1.6 تريليون جنيه

زيارة رسمية | سلطان عمان في القاهرة بعد أيام

وزير الدفاع يلتقي نظيره الإيطالي لبحث التعاون العسكري المشترك

حالة من الجدل في عيد ميلاده الـ83..هل يعود عادل إمام إلى الشاشات قريباً ؟..تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب صورة.. فيديو يوثق خناقة عنيفة بين عائلتين في ملاهي ديزني بأمريكا

علامة تحذيرية قد تشير لإصابة الطفل بسكتة دماغية

الخاطف شخص صادم.. فيلم يلم شمل فتاة بوالدها بعد 7 سنوات من اختطافها

يتخطى 40 ألف جنيه.. سعر فستان نجوى كرم يثير الجدل

فيديو

في عيد ميلاده.. لبلبة: الزعيم عادل إمام أيقونة فنية وفخر للفن العربى

مرتضى منصور يعود إلى الزمالك في حالة واحدة.. وقرار عاجل من المحكمة

فرمه باللودر .. تفاصيل مؤلمة في حادث دهس سائق لمهندس

انهيار الدولار في السوق السوداء | ماذا يحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ