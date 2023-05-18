قمة هيروشيما.. قرار جديد من بريطانيا واليابان للتخلي عن تايوان.. ماذا يحدث؟

ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، اليوم، أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك على وشك الإعلان عن إقامة "شراكة أشباه موصلات" مع اليابان لتعزيز تنويع الرقائق البريطانية، وتقليل المخاطر الجيوسياسية.

ويأتي ذلك التعاون بين طوكيو ولندن على هامش مشاركة سوناك في قمة مجموعة السبع (G7) في هيروشيما، اليابان.

ومن المتوقع أن تصدر الحكومة البريطانية استراتيجية لأشباه الموصلات غدا الجمعة، والتي ستحدد المخاطر التي تواجه صناعة الرقائق البريطانية. حيث تحتاج المملكة المتحدة إلى تقليل اعتمادها على المناطق الحساسة من الناحية الجيوسياسية، مثل تايوان.

وقال ريشي سوناك، إن إقامة "شراكة أشباه الموصلات" بين المملكة المتحدة واليابان تشمل البحث الطموح والتعاون الإنمائي وتبادل المهارات، وتعزيز الصناعات المحلية ذات الصلة في البلدين، وتحسين مرونة سلسلة التوريد.

وتخطط المملكة المتحدة واليابان لنشر "اتفاقية هيروشيما" قبل قمة هيروشيما، والتي تشمل التعاون الاقتصادي والأمني ​​والطاقة والتكنولوجي، وستكون "شراكة أشباه الموصلات" جزءا من الاتفاقية.