بسبب الفائدة.. هبوط في أسعار النفط عالميا

تراجعت أسعار النفط حوالي 1% اليوم الخميس بعد أن حفزت بيانات اقتصادية أمريكية قوية الدولار للوصول إلى أعلى مستوى في شهرين وسط توقعات متزايدة بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة مرة أخرى في يونيو.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.10 دولار أو 1.4 بالمئة لتبلغ 75.86 دولار للبرميل عند التسوية. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 97 سنتا أو 1.3 بالمئة إلى 71.86 دولار عند التسوية.

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته منذ 17 مارس مقابل سلة من العملات على خلفية بيانات تظهر قراءة أقل من المتوقع للطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة ووسط تفاؤل بشأن اتفاق محتمل على سقف الديون.

ويمكن أن يحد ارتفاع الدولار من الطلب على النفط إذ يجعله أكثر كلفة لحاملي العملات الأخرى.

وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكاليف الاقتراض، ما قد يؤدي إلى إبطاء الاقتصاد وتقليل الطلب على النفط.