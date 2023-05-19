اتحاد الصناعات: ربط مشروعات التنمية المستدامة بجهات التمويل لجذب الاستثمارات

شارك السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية؛ بالجلسة التعريفية التي نظمتها وحدة شئون العمل باتحاد الصناعات حول الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بحضور سيد تركي المستشار الأول لرئيس اتحاد الصناعات المصرية، الدكتور خالد عبدالعظيم، مدير عام اتحاد الصناعات.

قال السفير هشام بدر إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية يتم تنفيذها بمحافظات جمهورية مصر العربية كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها.

وأوضح بدر أن المبادرة تهدف إلى التأكيد على جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتمكين جميع محافظات مصر والوصول الى مختلف الفئات، متابعًا أن من ضمن أهداف المبادرة نشر الوعي المجتمعي حول تحديات التغير المناخي، وتمكين المرأة في مجال مواجهة تحديات التغير المناخي والبيئة، معلقًا أن الكلمة السحرية للمبادرة هي الحلول المصرية لتحديات المناخ التي تساعد علي التكيف والتخفيف من اّثار المناخ والتي تجلت أمام العالم أجمع في مؤتمر COP27.

وأوضح بدر أن انطلاق الدورة الثانية يأتي نتيجة لنجاح المبادرة في دورتها الأولى لتنفيذ أهدافها بجانب جذب العديد من المشروعات الخضراء الهدافة.

وأكد بدر أن الجلسة شهدت إقبالًا كبيرًا من المشروعات والشركات المشاركة، حيث أبدى الحضور اهتمامهم بالمشاركة بمشروعاتهم بالدورة الثانية للمبادرة، واهتمامهم كذلك بالتعرف على الأفكار المبتكرة التي قدمها المتسابقون بالدورة الأولى من المبادرة.

وأشاد د.سيد تركى بالتعاون الحالي بين اتحاد الصناعات المصرية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بصفة عامة ومبادرة المشروعات الخضراء الذكية بصفة خاصة والذى تمثل فى توقيع اتفاقية إنشاء مجلس الأعمال المصرى للاستدامة أثناء فاعليات cop27 بحضور دولة رئيس الوزراء، وأيضا توقيع خطاب نوايا بين الوزارة والاتحاد والمنظمة الدولية لأصحاب الأعمال بشأن تأهيل الشباب المصرى على الوظائف الخضراء؛ ذلك الأمر الذى سوف يكون له أثر مباشر فى تعزيز التعاون والتنسيق بين الاتحاد ومبادرة المشروعات الخضراء الذكية فى دورتها الثانية برئاسة السفير هشام بدر.

وقال الدكتور خالد عبدالعظيم، مدير عام اتحاد الصناعات إن المبادرة تركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع والتأكيد على جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات محققة لأهداف التنمية، وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها من الداخل والخارج.

وأشار عبد العظيم إلى أن المبادرة تهدف إلى تعظيم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي والوصول إلى مختلف الفئات مجتمعيا وجغرافيا ونشر الوعي حول تحديات التغير المناخي وقدرات التكنولوجيات الحديثة.

جدير بالذكر أنه تم فتح باب التقدم للدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بدءًا من شهر أبريل الماضي عبى الموقع الإلكتروني للمبادرة من خلال الرابط التالي: https://www.sgg.eg/