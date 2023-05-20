هل يجب تغيير الملابس والفرش بعد انتهاء الحيض؟.. أمين الفتوى يرد

هل يلزم تغيير الملابس والفرش بعد انتهاء الحيض؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء ، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وأجاب "شلبي"، قائلًا: بالنسبة لتغيير الملابس والفرش بعد انتهاء الحيض كل هذا يحتاج الى تغيير طالما دم الحيض وصل اليه، أما لو لم يصل اليه الدم فلا نغير الملابس والفرش.

هل يجوز ارتداء ملابس الجنابة بعد الاغتسال



ورد إلى الشيخ خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤال يقول فيه "أحدثت جنابة ثم اغتسلت فهل يجوز لي ارتداء الملابس التي كنت أرتديها مرة أخرى؟.

وأجاب أمين الفتوى في لقائه على فضائية "أزهري"، أن ما ينزل من الإنسان يحدث الجنابة هو شيء اعتباري فالله أرشدنا إلى الاغتسال فور نزول هذا الماء وطالما لم تمس الملابس شيء من الماء الذي ينزل من الإنسان فلا حرج في إعادة ارتدائها مرة أخرى.

وأشار إلى أن بعض الناس تقرن هذه الأمور بالنجاسة، منوها أن الإنسان ليس نجسا والاغتسال للجنابة أمر معنوي لتصح العبادة فالنبي يقول "المؤمن لا ينجس".



