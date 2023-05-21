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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نزوح 36000 إيطالي من منازلهم وتأجيل زيارة رئيسة الوزراء لـ كازاخستان بسبب الفيضانات

صدى البلد

قام أكثر من 36 ألف إيطالي على مغادرة منازلهم بسبب الفيضانات في شمال شرق البلاد.

وأدى ارتفاع منسوب المياه إلى غمر منازل وأسفرت الانهيارات الأرضية عن عزل قرى صغيرة، وفق ما أفاد مسئولون.

وأدت الأمطار الغزيرة، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إلى مصرع 14 شخصا، و مدّدت السلطات الإقليمية حالة التأهب القصوى حتى اليوم الأحد.

من جهتها، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، إنها ستغادر قمة مجموعة السبع في اليابان مبكرا للإشراف على التعامل مع الوضع الطارئ.

وصرّحت ميلوني للصحفيين: "بصراحة لا يمكنني البقاء بعيدا عن إيطاليا في مثل هذا الوضع المعقّد".

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وشكرت 5000 شخص من عناصر إنقاذ ومتطوعين ساعدوا المتضررين من الفيضانات، كما شكرت قادة دول مجموعة السبع على عروض المساعدة.

وكان قد أفاد المكتب الصحفي للرئيس الكازاخستاني، بأن زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، إلى أستانا لن تتم، بسبب الفيضانات.

وأضاف المكتب الصحفي في بيانه: "بسبب الفيضانات في شمال إيطاليا، لن تتم زيارة العمل المعلن عنها سابقا لرئيسة الحكومة الإيطالية إلى أستانا. طلب ​​الجانب الإيطالي إجراء محادثة هاتفية بين رئيس كازاخستان ورئيسة وزراء إيطاليا".

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