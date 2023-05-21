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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أستاذ بالقومي للبحوث يوضح فوائد تناول البليلة قبل الامتحان

البليلة
البليلة

قال الدكتور حسن حسونه، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، إن هناك العديد من الأغذية والمشروبات التى تساعد على التركيز والاستيعاب للطلاب من خلال التغذية الصحية  السليمة التي تؤثر على الذاكرة والقدرات المعرفية الأخرى هي التي تشتمل  على العديد من المصادر الغذائية وتكون ما يعرف بالوجبة الغذائية المتوازنة التى يتم تناولها بكميات مناسبة لحاجة الجسم ووزنه ونشاطه والحالة الصحية.
 

وأضاف أن هناك بعض النقاط الهامة التى يجب  مراعاتها عن التغذية السليمة فى فترة المذاكرة والامتحانات وتشمل " الحرص على تناول الوجبات التي تمد الطالب بالطاقة اللازمة للقيام بالأنشطة المختلفة و تساعد على تحصيل دراسي أعلى وتركيز أفضل و تجعل الطالب اكثر انتباها واهمها وجبة الإفطار والتي تحتوى على البروتين والكربوهيدرات مثل تناول كوب من البليلة بالحليب وقطعة من المكسرات, أو ساندويتش من الخبز بالجبنة القريش مع قطعة طماطم وقطع خيارا وساندويتش خبز مع بيضة مسلوقة أوكوب حليب مع حبوب إفطار.  والتى تعمل على الأحساس بالشبع وتحسين عمل المح حيث يحتوى البيض على مادة الكولين التي تساعد في عمل  المخ وتقوية الذاكرة".

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وأوضح أنه يجب الحرص على تناول الكمية الكافية من الماء التي تعمل على ترطيب الجسم وزيادة التركيز ولمنع الإصابة بالصداع أو الدوخة الناجمين عن قلة المياه  كما ان الماء البارد يوقظ الإحساس ويزيد الشعور بالانتعاش.


*شرب الشاي الأخضر الذى يحتوى على مادة  تساعد على نمو  والحفاظ على خلايا المخ  كما يحتوى على مواد مضادة للأكسدة  التى تقى من الالتهابات بالإضافة الى احتوائه على  كمية معتدلة من الكافيين المنبه للمخ ويساعد على التركيز ويجب عدم الافراط في شرب الشاي (1 -2 كوب) والقهوة (فنجان واحد في اليوم) لعدم الإصابة بالأرق وزيادة ضربات القلب .
 

وأشار إلى أن تناول الأغذية والمشروبات التي تحتوى على الفيتامينات والعناصر الغذائية الصحية للمخ و تساعد على التركيز ، مثل الأغذية التى تحتوى على فيتامين "ج" مثل: الجوافة و الموالح كالبرتقال، والليمون  والعصائر الطبيعية التي تقلل من الإجهاد الحرارى وتزيد من ترطيب الجسم  أيضا من المفيد تناول الأغذية التى تحتوى على عناصر الحديد والزنك مثل الكبدة و المأكولات البحرية ومن المصادر النباتية للحديد العسل الأسود، والخضراوات الورقية مثل البروكلى والسبانخ ويساعد الحديد على عدم  الإصابة بالأنيميا  التي تسبب قلة التحصيل والضعف العام للجسم  ويعمل  الحديد على زيادة التركيز.
 

وتابع: " تناول الأغذية التي تحتوى على الأوميجا-3 المهمة جدا للذاكرة وزيادة التركيز كما في الجوز (عين الجمل) وبذر الكتان والأفوكادو وكذلك تعتبر الأسماك الدهنية مثل السالمون والسردين والرنجة والماكريل والتونة مصادر مهمة لأوميجا- 3 وتعتبر الأسماك بصفة عامة سهلة الهضم تحتوى على البروتين عالي القيمة الحيوية ومصدر مهم للفوسفور المفيد للمخ" .
 

واستكمل:" يجب الحرص على تناول اللبن ومنتجاته من الزبادي والجبن فليلة الدسم حيث تعتبر من الأغذية المساعدة على تقوية الذاكرة والمساعدة على التركيز لاحتوائها على البروتين الجيد وفيتامينات( د) و(ب) ، الحرص على تناول الأغذية الخفيفة  سهلة الهضم وبكميات مناسبة لعدم  الاصابة بالتخمة والشعور بالنعاس".

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