صحي ولذيذ.. طريقة عمل البرجر المحمر فى الفرن

يعد البرجر من أشهى الأطعمة السريعة التى لاتستغرق وقتا كبيرا من ربة المنزل فى التحضير ولكنه يسبب أضرار صحية بسبب طريقة تحضيره أو وضع المطاعم بعض الإضافات الضارة .

نعرض لكم طريقة عمل البرجر المحمر فى الفرن بشكل صحي من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير البرجر

نصف كيلو لحمة مفرومة

1و نصف كوب فول صويا منقوع ومصفى

ملعقة كبيرة بودرة بصل

ملعقة كبيرة ثوم بودرة

2 ملعقة كبيرة دقيق

ملح فلفل أسود

زيت

2 ملعقة كبيرة كاتشب

اقراص البرجر

طريقة عمل البرجر

* افرمى اللحمة فى الكبة مع الفول الصويا والدقيق والبصل البودرة والثوم البودرة والملح والفلفل الأسود ويقلب الخليط حتى يتجانس الخليط .

* أضيفي الكاتشب مع خليط البرجر ثم اصنعى منه أقراص وضعيه فى طبق فويل على أن يكون هناك كيس نايلون وسط قطع البرجر ويحفظ فى الفريرز

* ضعي البرجر في صينية بها زيت وادخليه الفرن حتى النضج و يقدم البرجر مع السلطة أو الكاتشب .