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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جلسة تصوير لأبطال فيلم وداعا جوليا بمهرجان كان

فيلم وداعا جوليا
فيلم وداعا جوليا

خضع فريق عمل فيلم “وداعا جوليا” لجلسة تصوير ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائى الدولى والذى يقام حاليا. 

مهرجان كان السينمائى الدولى 

واختارت ادارة مهرجان كان فيلم Jeanne du Barry ليفتتح فعاليات النسخة 76 من مهرجان كان السينمائي الدولي، حيث يقدم فيه جوني ديب شخصية لويس الخامس عشر.  

في الوقت نفسه تتوارى آمبر هيرد عن الأنظار بعد قضية التشهير التي استمرت لفترة طويلة في المحاكم، وحصل جوني ديب على حقوق رد الاعتبار كاملة بعدما تجنبته هوليوود لفترة طويلة، ووصفته بأنه "ضارب زوجته".

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فيلم Jeanne du Barry يشارك في بطولته إلى جانب جوني ديب كل من الممثلة الفرنسية مايوين، بيير ريتشارد، باسكال جريجوري، وغيرهم من الممثلين الفرنسيين، وهو من إخراج بطلة العمل.

وتدور أحداث الفيلم حول جين التي ولدت كابنة غير شرعية لخياطة فقيرة عام 1743، وتطورت حياتها بشكل غير متوقع حتى أصبحت آخر عشيقة رسمية للملك لويس الخامس عشر.

وطغى حضور جوني ديب لحفل افتتاح مهرجان كان السينمائي الدولي على الأجواء، بعدما استعاد بريقه خلال الفترة الماضية، وانتهى من قضيته مع آمبر هيرد، ويقضي أوقاته ما بين السفر والرسم والاستمتاع بالانتصار.

فيلم وداعا جوليا
فيلم وداعا جوليا
فيلم وداعا جوليا
فيلم وداعا جوليا
فيلم وداعا جوليا
فيلم وداعا جوليا
فيلم وداعا جوليا
فيلم وداعا جوليا
فيلم “وداعا جوليا” مهرجان كان السينمائي الدولي مهرجان كان السينمائي مهرجان كان فيلم Jeanne du Barry

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