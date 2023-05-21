فحص شعر يكشف إصابتك بالنوبة القلبية قبل حدوثها | تفاصيل

كشفت دراسة حديثة أن فحص الشعر يساعد فى التنبأ بحدوث النوبة القلبية أو السكتة الدماغية مما يساعد فى حماية ملايين الأشخاص من مضاعفتهما الخطيرة التى تصل للشلل والوفاة

وفقا لموقع سكاي نيوز قام باحثون من هولندا بربط تأثر الشعر بهرمونات التوتر وحدوث النوبة القلبية والسكتة الدماغية حيث أن جميع هذه المشكلات تزيد فرص حدوثها عند التعرض للتوتر والضغط والشديد

ووجد الباحثين أن المستويات المرتفعة من هرمونات التوتر الموجودة في الشعر مثل الكورتيزول كانت لدى الأشخاص الذين تزيد احتمالات إصابتهم بأمراض القلب والأوعية الدموية.

التوتر

وخلال فترة الدراسة “ 7 سنوات” تم الإبلاغ عن 133 حالة إصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى من كانت هرمونات التوتر لديهم عالية

وزاد هذا الخطر عند من ترتفع لديهم هرمونات التوتر فى الشعر أكثر من 3 مرات للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 57 سنة.