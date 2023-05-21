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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية.. جدول امتحانات الثانوية الأزهرية الأدبي والعلمي.. موقف الطلاق الشفهي بين الوقوع والتوثيق.. أركان العمرة خطوة بخطوة

صدى البلد

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى والأسئلة التي شغلت بال الكثير، نبرز أهمها فى هذه النشرة الدينية. 

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