النشرة الدينية.. جدول امتحانات الثانوية الأزهرية الأدبي والعلمي.. موقف الطلاق الشفهي بين الوقوع والتوثيق.. أركان العمرة خطوة بخطوة الأحد 21/مايو/2023 - 04:21 م 5/21/2023 4:21:22 PM طباعة شارك إيمان طلعت نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى والأسئلة التي شغلت بال الكثير، نبرز أهمها فى هذه النشرة الدينية. دعاء قبل النوم .. حصن نفسك من الكوابيسهل يجوز أداء عمرة عن الغير خلال مناسك الحج..علي جمعة يجيب موقف الطلاق الشفهي بين الوقوع والتوثيق.. ومتى تبدأ المطلقة شفهيًا احتساب عدتها؟ هل يجوز أن أشترك أنا وصديقي في التضحية بشاة أو سُبع بقرة؟ ننشر جدول امتحانات الثانوي الأزهري بقسميها العلمي والأدبي 10 كلمات تساعدك على الخشوع في صلاتك وتبعد عنك الشيطان دعاء شهر ذي القعدة.. ردده تغفر ذنوبك وتوفق للخير هل ترديد الأذكار بعد التسليم من تمام الصلاة؟.. أمين الفتوى يجيب لو أول مرة تروح| تعرف على أركان العمرة خطوة بخطوة.. محظوراتها وأدعيتها المستحبة طباعة شارك دعاء قبل النوم هل يجوز أداء عمرة عن الغير خلال مناسك الحج موقف الطلاق الشفهي بين الوقوع والتوثيق جدول امتحانات الثانوي الأزهري بقسميها العلمي والأدبي دعاء شهر ذي القعدة هل ترديد الأذكار بعد التسليم من تمام الصلاة أركان العمرة