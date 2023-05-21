دعاء قبل النوم .. حصن نفسك من الكوابيس

دعاء قبل النوم، علمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعية نقولها قبل النوم حتى نكون في معية الله، وإذ توفانا الله سيكون آخر شيء طبقناه هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن الأدعية الشهيرة والمعروفة والتي تقال قبل النوم اللّهمّ أسلمت نفسي إليك، وفوّضت أمري إليك، ووجّهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيّك الذي أرسلت.. دعاء قبل النوم للتحصين فيه الكثير من السطور نذكره في التقرير التالي.



دعاء قبل النوم

ويستحب للمسلم دعاء قبل النوم كما أنه من السنن أيضا نفض الفراش والتسمية باسم الله الرحمن الرحيم وقال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم " إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، وفي رواية مسلم: وليسم الله، فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه.



ويسن للمسلم قبل النوم قراءة آية الكرسي وآخر آيتين من سورة البقرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين». [البقرة 285 - 286] فضلها: من قرأ ايتين من اخر سورة البقرة في ليلة كفتاه.

قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم "الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم».

[البقرة 255] وقيل في فضلها أن من قرأها أجير من الجن حتى يصبح.

يجمع كفيه ثم ينفث فيهما والقراءة فيهما‏ الإخلاص والمعوذتين:‏ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) اللَّهُ الصَّمَدُ (2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ (4) .. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (1) مِن شَرِّ مَا خَلَقَ (2) وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (3) وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (4) وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (5) .. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (1) مَلِكِ النَّاسِ (2) إِلَٰهِ النَّاسِ (3) مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (4) الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (5) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (6) ويمسح ما استطاع من الجسد يبدأ بهما على رأسه ووجه وما أقبل من جسده.

- قال تعالى "قل يا أيها الكافرون* لا أعبد ما تعبدون* ولا أنتم عابدون ما أعبد* ولا أنا عابد ما عبدتم* ولا أنتم عابدون ما أعبد*لكم دينكم ولي دين). [١٤]



كلمات دعاء قبل النوم

ومن كلمات دعاء قبل النوم باسمك ربي وضعت جنبي، وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين .

-اللهم إنك خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية». (مرة واحدة) .

-اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك

-الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، وكفانا، واوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي .







دعاء قصير قبل النوم

دعاء قصير قبل النوم، على المسلم أن يرددها وهي كلمات بسيطة يقولها المسلم تطبيقا للسنة النبوية، وتحفظه من أي شيطان أو كابوس حتى الاستيقاظ بمشيئة الله تعالى والالتزام بدعاء قصير قبل النوم سنة وليس واجب أو فرض على المسلم من قالها يثاب على مقاله وإن لم يقول هذه الكلمات لا شيء عليه لكن إن قالها وتوفاه الله فإن الجنة سوف تكون مآواه في الآخرة.

ومن كلمات دعاء قصير قبل النوم سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبِّي بكَ وَضَعْتُ جَنْبِي، وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي، فَاغْفِرْ لَهَا، وإنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بما تَحْفَظُ به عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ”. “اللهم باسمِك أحيا وأموتُ.

-بسم اللهِ وضعتُ جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي، وأخْسئْ شيطان ي، وفكَّ رِهاني، واجعلني في النديِّ الأعلى.

-باسمِكَ ربِّي وَضعتُ جَنبي وبِكَ أرفعُهُ ، إن أمسَكْتَ نفسي فارحَمها، وإن أرسلتَها فاحفَظها بما تحفَظُ بِهِ عبادَكَ الصَّالحينَ.

-اللَّهمَّ أنتَ خلَقْتَ نفسي وأنتَ تتوفَّاها، لك مماتُها ومحياها، اللَّهمَّ إنْ توفَّيْتَها فاغفِرْ لها وإنْ أحيَيْتَها فاحفَظْها، اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُك العافيةَ.

-الحمدُ لله الذي كفاني ، وآواني ، والحمدُ لله الذي أطعمَني وسقاني ، والحمدُ لله الذي منَّ عليَّ فأفْضلَ.

-الحَمْدُ لِلَّهِ الذي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا، وَكَفَانَا وَآوَانَا ، فَكَمْ مِمَّنْ لا كَافِيَ له وَلَا مُؤْوِيَ.

--اللّهمّ إنّي أعوذ بوجهك الكريم، وكلماتك التامة من شرّ ما أنت آخذ بناصيته، اللّهمّ أنت تكشف المغرم والمأثم، اللّهمّ لا يهزم جندك، ولا يخلف وعدك، ولا ينفع ذا الجدّ منك الجدّ، سبحانك اللّهمّ وبحمدك.

-- اللّهمّ ربّ السّموات وربّ الأرض وربّ العرش العظيم، ربّنا وربّ كلّ شيء، فالق الحبّ والنّوى، ومنزل التّوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شرّ كلّ شيء أنت آخذ بناصيته، اللّهمّ أنت الأوّل فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظّاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنّا الدّين، وأغننا من الفقر.



هل شرط الوضوء قبل دعاء النوم

هل شرط الوضوء قبل دعاء النوم ، أوصى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوضوء، والنوم على الشق الأيمن، ثم التلفظ بدعاء النوم اللّهمّ أسلمت نفسي إليك، وفوّضت أمري إليك، ووجّهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيّك الذي أرسلت".

-باسمك ربّي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصّالحين.

- اللّهمّ أنت خلقت نفسي وأنت تتوفّاها، لك مماتها ومحياها، اللّهمّ إن توفّيتها فاغفر لها وإن أحييتها فاحفظها، اللّهمّ إنّي أسألك العافية.

-الحمد لله الذي كفاني وآواني، وأطعمني وسقاني، والذي منّ عليّ فأفضل، والذي أعطاني فأجزل، الحمد لله على كل حال، اللهم رب كل شيء ومليكه، وإله كل شيء أعوذ بك من النار.

-اللهم رب السموات السبع وما أظلت، ورب الأرضين وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، كن لي جارا من خلقك كلهم جميعا أن يفرط علي أحد منهم أو أن يبغي علي، عز جارك، وجل ثناؤك ولا إله غيرك، ولا إله إلا أنت.

-الحمد لله الذي كفاني وآواني، وأطعمني وسقاني، والذي منّ عليّ فأفضل ، والذي أعطاني فأجزل، الحمد لله على كل حال، اللهم رب كل شيء ومليكه، وإله كل شيء أعوذ بك من النار.

-اللهم فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، قال: قلها إذا أصبحت، وإذا أمسيت، وإذا أخذت مضجعك.





-اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الأرْضِ وَرَبَّ العَرْشِ العَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شيءٍ، فَالِقَ الحَبِّ وَالنَّوَى ، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بكَ مِن شَرِّ كُلِّ شيءٍ أَنْتَ آخِذٌ بنَاصِيَتِهِ.

- اللَّهُمَّ أَنْتَ الأوَّلُ فليسَ قَبْلَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ فليسَ بَعْدَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فليسَ فَوْقَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ البَاطِنُ فليسَ دُونَكَ شيءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ، وَأَغْنِنَا مِنَ الفَقْرِ.

















