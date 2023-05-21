عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل ترديد الأذكار بعد التسليم من تمام الصلاة؟.. أمين الفتوى يجيب

صدى البلد

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن ترديد الأذكار بعد الصلاة أمر مستحب وسنة عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-، ومن تركها صحت صلاته.

هل ترديد الأذكار بعد التسليم من تمام الصلاة ؟

وأضاف «عويضة»، أن هناك مقولة خاطئة يرددها البعض وهي: «ختام الصلاة من تمام الصلاة»، منبهًا على أن الصلاة تنتهي بالتسليم «السلام عليكم ورحمة الله»، وأن الأذكار التي تكون دبر كل صلاة مكتوبة مستحبة شرعًا، ومن يتركها صلاته صحيحة ولا شيء عليه .

وأشار إلى أن من السنة بعد الصلاة إذا سلم المصلى أن يستغفر الله ثلاث مرات، ويقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام، كما كان النبي يفعل عليه الصلاة، ويردد ثَلَاثا وَثَلَاثُينَ تَسْبِيحَةً، وَثَلَاثًا وَثَلَاثُينَ تَحْمِيدَةً، وَأَرْبَعا وَثَلَاثُينَ تَكْبِيرَةً».

وأوضح مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، الحكمة من الاستغفار بعد الصلاة، أن الإنسان لا يخلو من تقصير في صلاته؛ فلهذا شرع له أن يستغفر ثلاثًا ثم يأتي بالأذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام.

أقوى سورة تمنع العين والحسد .. الشعراوي يوضحها

أكثر سورة يحبها الله وأمرنا النبي بقراءتها كل صباح ومساء

دعاء الصحة والسلامة من كل مرض .. ردده فى يوم الجمعة

أدعية حفظ البيت من كل شر.. مجربة ومستجابة تعرف عليها

فضل الأذكار بعد الصلاة 

من جانبه قال الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو لجنة الدعوة بالأزهر الشريف، إن من صلى جماعة وجلس يردد الأذكار عقب الصلاة فله أجر كمن صلى جماعة مع الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ويغفر الله له جميع ذنوبه، ويُكتب له أجر مجاهد في سبيل الله، وتفتح له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها كيفما يشاء.
واستشهد «عبد الرازق» في تصريح له بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ سَبَّحَ الله فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ، وَحَمِدَ الله ثَلاثًا وَثَلاثِينَ، وَكَبَّرَ الله ثَلاثًا وَثَلاثِينَ، فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، وَقَالَ تَمَامَ المِائَةِ: لا إلَهَ إلَّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الملْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ».

فضل الأذكار بعد الصلاة هل ترديد الأذكار بعد التسليم من تمام الصلاة ختم الصلاة طريقة ختم الصلاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد مرتجي يقدم بلاغات جديدة لوزارة الداخلية

الاحتفال الأخير في الأنفيلد| محمد صلاح يودع جماهير ليفربول.. أين وجهته المقبلة؟

بعائد 39%.. أعلى فائدة على شهادات الادخار في البنوك

تهديد للكبار.. مدرب صن داونز يقطع وعدا بعد الإقصاء التاريخي من أبطال أفريقيا

الحكاية مخلصتش .. تفاصيل أكبر قضية جديدة لـ جمال اللبان

بشرى سارة بشأن أسعار الأرز واللحوم في الأسواق

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

440 جنيها| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار البنك المركزي

ترشيحاتنا

عواقب وخيمة .. طبيب البيت الأبيض السابق يفجر مفاجأة بشأن صحة بايدن العقلية

ظهور عملة جديدة.. اليورو يتلقي ضربة قوية في المعاملات الدولية

بعد استقبال سلطان عمان بمطار القاهرة.. السيسي يصل إلى قصر الاتحادية.. شاهد

نجم الوداد السابق: سنواجه الأهلى على «ملعب الرعب»

مخادع .. رئيس مجموعة فاجنر يفجر مفاجأة بشأن تصريحات زيلينسكي عن باخموت

عقوبات بالحبس والغرامات.. هل ما حدث في امتحانات الصف الثالث الإعدادي غش ولا تسريب؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقطات جديدة لحظة انفجار طائرة F-18 في قاعدة جوية إسبانية| فيديو

جنون البقر عاد من جديد .. إليك أهم المعلومات عنه

فحص شعر يكشف إصابتك بالنوبة القلبية قبل حدوثها | تفاصيل

الجمهور يسأل| هل سيشارك الشناوي بنهائي إفريقيا؟.. والجهاز الطبي للأهلي يجيب

فيديو

بحضور مارتن سكورسيزي.. جلسة تصوير لأبطال فيلم Killers of the Flower Moon

7 لاعبين على قائمة الراحلين عن الأهلي بنهاية الموسم.. لن تصدق من هم|فيديوجراف

هل لجأت والدة كريستيانو للسحر حتى ينفصل عن جورجينا؟.. فيديوجراف

محمد رمضان بطل العمل.. إيمان العاصى ترد بقوة على زينة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ