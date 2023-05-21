عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ننشر جدول امتحانات الثانوي الأزهري بقسميها العلمي والأدبي

المعاهد الأزهرية
المعاهد الأزهرية

انتهى قطاع المعاهد الأزهرية، من الاستعدادات لانطلاق امتحانات الشهادة الثانوية بقسميها الأدبى والعلمى ، وتبدأ اختبارات الشهادة الثانوية للقسم العلمي يوم السبت الموافق 3 يونيو 2023، وتنتهي يوم الأربعاء 12 يوليو 2023.

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

وبالنسبة للقسم الأدبي، تبدأ الأحد الموافق 4 يونيو 2023 وتنتهي الأحد الموافق 9 يوليو، مع حصول الطلاب على إجازة عيد الأضحى خلال المدة من الثلاثاء 27 يونيو 2023، حتى الأحد الموافق 2 يوليو 2023.

وتتضمن جدول الامتحانات الآتى:

القسم العلمى 
السبت 3 يونيو : الفقه – الحديث

الاثنين 5 يونيو : القرآن الكريم

الأربعاء 7 يونيو : الجبر والهندسة الفراغية

السبت 10 يونيو: اللغة الأجنبية

الأثنين 12 يونيو : الاستاتيكا

الأربعاء 14 يونيو : الأدب والنصوص

السبت 17 يونيو : الأحياء

الأثنين 19 يونيو: التفاضل والتكامل

الأربعاء 21 يونيو : النحو

السبت 24 يونيو : الكيمياء

الأثنين 26 يونيو : الديناميكا

أجازة عيد الأضحى المبارك
الأثنين 3 يوليو : الفيزياء

الأربعاء 5 يوليو : البلاغة

السبت 8 يوليو : التوحيد

الأثنين 10 يوليو : الصرف

الأربعاء 12 يوليو : التفسير

هدوء بلجان المعاهد الأزهرية في امتحانات نهاية العام

قطاع المعاهد الأزهرية يحظر التحدث عن الرواتب على فيس بوك

القسم الأدبى
الأحد 4 يونيو : الفقه – الحديث

الثلاثاء 6 يونيو : القرآن الكريم

الخميس 8 يونيو : البلاغة

الأحد 11 يونيو : الجغرافيا ( للمبصرين فقط)

الثلاثاء 13 يونيو : النحو

الخميس 15 يونيو: التفسير

الأحد 18 يونيو : التاريخ

الثلاثاء 20 يونيو : الفلسفة والمنطق

الخميس 22 يونيو : الأدب والنصوص والمطالعة

الأحد 25 يونيو : اللغة الأجنبية الأولى

أجازة عيد الأضحى المبارك
الثلاثاء 4 يوليو : الصرف – الإنشاء

الخميس 6 يوليو : التوحيد

الأحد 9 يوليو : اللغة الأجنبية الثانية

الثانوية الازهرية قطاع المعاهد الأزهرية المعاهد الأزهرية امتحانات الشهادة الثانوية اختبارات الشهادة الثانوية للقسم العلمي القران الكريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد مرتجي يقدم بلاغات جديدة لوزارة الداخلية

الاحتفال الأخير في الأنفيلد| محمد صلاح يودع جماهير ليفربول.. أين وجهته المقبلة؟

بعائد 39%.. أعلى فائدة على شهادات الادخار في البنوك

تهديد للكبار.. مدرب صن داونز يقطع وعدا بعد الإقصاء التاريخي من أبطال أفريقيا

الحكاية مخلصتش .. تفاصيل أكبر قضية جديدة لـ جمال اللبان

بشرى سارة بشأن أسعار الأرز واللحوم في الأسواق

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

440 جنيها| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار البنك المركزي

موضوعات متعلقة

رئيس قسم أصول الفقه بكلية الشريعة: باب الاجتهاد فى الفتوى مفتوح لأهل التخصص

مرصد الأزهر يحلل استراتيجيات استنزاف التنظيمات الإرهابية «داعش أنموذجًا»

دون مخالفات أو حالات غش.. الهدوء يسيطر على امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية

هدوء بلجان المعاهد الأزهرية في امتحانات نهاية العام

أهم الأخبار.. جومانا مراد: اشتريت مدفن وخايفة من لقاء ربنا.. السياحة تحذر من إعلانات الحج الوهمية

هل تجوز الأضحية بغير الأنعام مثل الطيور؟.. آراء الفقهاء

اليوم.. طلاب الشهادات الأزهرية يواصلون امتحانات نهاية العام

هل الأموات يسمعون الأحياء؟ اعرف حال المتوفي في القبر

ترشيحاتنا

إزاي تعمل ستيكر بصور صحابك على واتساب

أمين الطفولة والأمومة تشارك في اجتماع مبادرة مجتمعات الحوكمة العامة لمنظمة التعاون الاقتصادي

عالج حالة الفوضى .. سوق السمك بالمنيب نقلة حضارية لمنظومة الأسواق بالجيزة|شاهد

بيان عاجل من الإمارات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في السودان

عرض دعائي .. روسيا ترد على مشاركة زيلينسكي في قمة مجموعة السبع

عواقب وخيمة .. طبيب البيت الأبيض السابق يفجر مفاجأة بشأن صحة بايدن العقلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقطات جديدة لحظة انفجار طائرة F-18 في قاعدة جوية إسبانية| فيديو

جنون البقر عاد من جديد .. إليك أهم المعلومات عنه

فحص شعر يكشف إصابتك بالنوبة القلبية قبل حدوثها | تفاصيل

الجمهور يسأل| هل سيشارك الشناوي بنهائي إفريقيا؟.. والجهاز الطبي للأهلي يجيب

فيديو

اخطف واجري.. هل يتيح القانون تزويج الفتاة لخاطفها بعد 72 ساعة.. فيديوجراف

بحضور مارتن سكورسيزي.. جلسة تصوير لأبطال فيلم Killers of the Flower Moon

7 لاعبين على قائمة الراحلين عن الأهلي بنهاية الموسم.. لن تصدق من هم|فيديوجراف

هل لجأت والدة كريستيانو للسحر حتى ينفصل عن جورجينا؟.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ