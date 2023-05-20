قطاع المعاهد الأزهرية يحظر التحدث عن الرواتب على فيس بوك

أصدر قطاع المعاهد الأزهرية، تنبيه عام لجميع العاملين بالمناطق الأزهرية، بحظر التحدث في الأمور المالية من مرتبات ومكافآت علي وسائل التواصل الاجتماعي ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية.

كان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قد قرر منذ أيام، صرف مكافأة مقطوعة قدرها (1500) جنيه من الاعتمادات المدرجة بالباب الأول بموازنة الأزهر الشريف للعام المالي 2022-2023 .

ووجه شيخ الأزهر، بصرف المكافأة لكافة العاملين بالمناطق الأزهرية والإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية التابعة لها من المدرسين والإداريين والعمال والوعاظ الدائمين والمنتدبين بالمناطق الأزهرية وكذلك المتعاقدين بنظام أجر الحصة وعاملات قاعات رياض الأطفال.

وتأتي هذه المكافأة نظرا لما تحقق من جهد مشكور من كافة العاملين بالأزهر الشريف في سبيل إتمام الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي المالي 2022-2023 على الوجه الأكمل.