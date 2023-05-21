هدوء بلجان المعاهد الأزهرية في امتحانات نهاية العام

شهدت لجان امتحانات المعاهد الأزهرية هدوءًا تامًا خلال امتحانات نهاية العام بالشهادات الابتدائية والإعدادية والقراءات، حيث تسير العملية الامتحانية بشكل طبيعي ومستقر ودون حدوث ما يعكر صفوها.

ويواصل اليوم، طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية وطلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية، وطلاب شهادات القراءات، امتحانات نهاية العام الترم الثاني.

ويؤدي طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية، الامتحان في مادتي التربية الإسلامية، ومادة العلوم.

ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية، الامتحان اليوم الأحد، في مادة حفظ القرآن الكريم وتجويده، ومادة الثقافة الإسلامية.

وتبدأ لجان الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتنتهي في الحادية عشر والنصف وذلك للفترة الصباحية، أما الفترة المسائية فتبدأ في الساعة الحادية عشرة صباحا وتنتهي في الواحدة والنصف مساء.

ويمتحن المبصرون شفويا في حفظ القرآن وتجويده والمطالعة والنصوص، ويمتحن المكفوفون شفويا في جميع المواد المقررة عليهم.

بينما يختص امتحان مادتي الحاسب الآلي والمستوى الرفيع بالمعاهد النموذجية والخاصة فقط.