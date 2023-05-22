نشرة المرأة و الصحة| صور أثارت الجدل لـ علا غانم...كيف تحمي نفسك من العاصفة الترابية..هذه الأبراج مدمنة شوبينج

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

تصدرت الفنانة علا غانم مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما تداول البعض شائعة عن وفاتها.

من جانب آخر تعتبر علا غانم من النجمات اللاتي تثير الجدل في الكثير من الأحيان على الرغم من ظهورها النادر على السوشيال ميديا، ولكنها تخطف الأنظار بأبرز الإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

تشهد البلاد حالة من التقلبات الجوية و الرياح و الأتربة، مما حذر البعض من الخروج غدا من المنزل إلا في حالات الضرورة حتى لا تتعرض لـ العاصفة الترابية بالأخص الأطفال و كبار السن.



هناك أنواع مختلفة من مرض السكري والنوع الشائع من بينها هو النوع الثاني من مرض السكري الذي يصيب ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، يتوقع خبراء الصحة زيادة هائلة في عدد المصابين في المستقبل القريب.

تميل بعض الأبراج إلى تحديث خزانة ملابسها بشكل متكرر في كل موسم، إنهم يحبون الاحتفاظ بها مليئة بالملابس المعاصرة والأحذية المتطورة والملابس الجديدة المذهلة.

